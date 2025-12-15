La primera entrega de los premios Martín Fierro del streaming dejó momentos calientes, chicanas y polémica entre los comunicadores de la oposición y los más afines al Gobierno de Javier Milei.

La periodista Julia Mengolini, fundadora de Futurock, subió al escenario para recibir el premio a Mejor Programa Informativo por "Segurola y Habana", su envío, un programa de radio que hoy compite en la franja del streaming. Aprovechó el momento para dar su opinión sobre la administración actual.

"No voy a hacer lo que se espera de mí, que es bardear a este Gobierno de caretas, protofascista, porque ya no lo considero un Gobierno", dijo. "Son vasallos de Trump, así que en todo caso voy a tener que putear al gobierno de Estados Unidos: ¡fuck you, Donald!", expresó, con una gran sonrisa.

Mientras tanto, las cámaras de la transmisión de Olga enfocaban insistentemente a Esteban Trebucq, el conductor del programa "Tremenda mañana", que se emite por el streaming Bondi y perdió contra "Segurola y Habana". Trebucq apoya públicamente las políticas del presidente Milei.

Pedro Rosemblat subió al escenario para recoger el premio de "Industria Nacional", el programa que conduce por Gelatina, y también aprovechó la ocasión para tirar un dardo a los medios oficialistas. "Me produce especial alegría ganarle a Carajo que, de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE, es mi favorito”, afirmó con sarcasmo.

Carajo es el canal que transmite "La Misa", el programa conducido por Daniel Parisini, más conocido como "El Gordo Dan", donde tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, suelen dar entrevistas que duran varias horas.

