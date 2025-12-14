Bondi Beach: los dramáticos videos del ataque terrorista en la playa de Australia

Mientras se suceden los mensajes de horror de líderes mundiales por el salvaje ataque terrorista de la popular playa Bondi Beach en Sidney, las redes sociales comienzan a mostrar imágenes de la tragedia desatada por dos sujetos, uno de las cuales fue ya identificado como Naveed Akram, un joven de ciudadanía australiano y padres pakistaníes. Se lo ve mientras estaba en un viaducto cercano a la playa, disparando con un fusil semiautomático, junto a otro terrorista de contextura más robusta, este último luego protagonista de otro de los videos más impactantes, ya que lo desarma un civil, que seguramente con esa acción evitó un saldo de sangre todavía mayor.

Paradójicamente, así que como fueron sujetos que se vincula con la religión musulmana los autores del ataque, el civil que arriesgó para desarmar a uno de los terroristas sacándole el arma, valiente acción queya contamos que se viralizó, es de origen árabe, Ahmed al Ahmed, de 43 años, padre de dos chicos y dueño de un negocio de frutas en Sidney. Tiene dos heridas de bala, pero según los primeros informes estaría fuera de peligro:

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó de "impactante y angustioso" ataque, lo tildó de "suceso absolutamente incomprensible", y las imágenes de númerosos heridos tirados en la playa mientras se celebraba el primer día de la festividad judía de Janucá., entre esfuerzos desesperados de otras personas que en casos intentan hacerles reanimación y piden a gritos que llamen a ambulancias, grafican una escena de terror:

Luego otras imágenes mostraron a los dos asesinos, Akram y el tirador todavía no identificado, que disparan en forma repetida, hasta que finalmente caen en el mismo viaducto en el que se habían parapetado. Según la policía, uno de los dos atacantes murió y el otro está en un hospital en estado crítico:

El ataque de Bondi Beah tiene un saldo inicial de 11 muertos y 29 heridos. La jefa de la UE, Ursula von der Leyen, se declaró "conmocionada" por el suceso, condenándolo como un "atroz acto de violencia".

"Europa apoya a Australia y a las comunidades judías de todo el mundo. Estamos unidos contra la violencia, el antisemitismo y el odio", escribió von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en X. En tanto, el premier británico Keir Starmer, lamentó lo que calificó como "noticias profundamente preocupantes desde Australia. El Reino Unido envía sus condolencias a todos los afectados por el atroz ataque en Bondi Beach", y en el mismo sentido se manifestó el presidente francés Emmanuel Macron y la líder italiana Georgia Meloni, indicando que sus países "lucharán sin descanso contra el odio antisemita".

Finalmente, en otro de los videos en redes, se ve a un grupo de socorristas asistiendo a los asesinos, intentando salvarles la vida en el mismo lugar en que se ven las decenas de vainas servidas en el piso por su demencial ataque:

