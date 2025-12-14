La tapa del Diario PERFIL del domingo 14 de diciembre de 2025

A oontinuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.095 del Diario PERFIL, de este domingo 14 de diciembre de 2025, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

No hay contacto entre la CGT y el Gobierno ante el 18D y se restablece el frente sindical. Se perdieron los canales de negociación entre el Ejecutivo y la central de trabajadores. Hubo un operativo fallido para acercar a las partes antes de la reforma laboral, que no funcionó. De uno y otro lado se preparan para un diciembre de alta conflictividad. Aun así, hay enlaces en el Senado previo al debate.

Horacio Rosatti cuenta el momento en que decidió la prisión de CFK. En “Periodismo Puro” habló con Jorge Fontevecchia sobre el vínculo entre la Justicia y la política.

Desde la asunción de javier Milei en 2023, la inflación acumulada llega al 249%.

Angelici tiene control de la Legislatura porteña y de la relación con los contratistas.

El swap con China, un nuevo tema de preocupación para el Gobierno.

Fenómeno Gebel. La política argentina tiene un nuevo outsider que coquetea con una posible candidatura presidencial.

Discapacidad. Elaboran un diagnóstico sobre accesibilidad cultural de la población afectada. Las barreras físicas y humanas.

Un año sin Sarlo. Esta semana se cumple un año de la muerte de una de las intelectuales indispensables del país. Un homenaje.

La Toretto se queda. La fiscalía le niega a Felicitas Alvite las salidas temporales para trabajar como niñera en la localidad de Gonnet.

Inseguridad: primer argumento de Kast, el favorita de las elecciones de este domingo en Chile.

Trump ratifica el ataque por tierra a “blancos del narcotráfico”.

Murió Héctor Alterio, un maestro y un modelo de vida.

Aumentan un 1.000% los gastos reservados para la Fuerza Aérea.

