Aunque en los dos últimos años el Estado se ha ido desentendiendo de las personas con discapacidad, para muchas industrias este colectivo sigue siendo un segmento importante. Ya sea por su misión y también para el negocio. Un ejemplo es el de Disney, que acaba de presentar un completo informe sobre el tema en Argentina: es el “Primer Diagnóstico de Accesibilidad Cultural para Personas con Discapacidad, Familias y Amistades”.

El documento indica: “se estima que una de cada seis personas (1.300 millones de personas en el mundo) vive con una discapacidad”. De ellas, alrededor de 200 millones de personas requieren apoyos intensos para poder participar de una vida cotidiana en sociedad que no está adaptada a sus necesidades. Y otros 1500 millones de personas presentan algún grado de pérdida de audición. Por otra parte, 70 millones se calcula que son personas Sordas.

Según le detalló a PERFIL Ximena Díaz Alarcón, CEO de Youniversal, la consultora especializada en investigación y tendencias responsable del estudio, “En Argentina se calcula que 1 de cada 3 hogares convive con la discapacidad de una u otra manera.

Ximena Díaz Alarcón, CEO de Youniversal, la consultora especializada en investigación y tendencias responsable del estudio



Por otro lado, la mayoría de las personas presenta más de una dificultad simultánea, lo que exige abordajes integrales y apoyos diferenciados en los entornos que muchas veces van más allá de lo que sería funcional para un tipo de discapacidad o condición. .

Y a esto sin sumar discapacidades o lesiones temporarias o situaciones particulares, como embarazos. Además, si bien no es propiamente “discapacidad”, también sienten directamente estas dificultades para asistir, acompañar y disfrutar de un espectáculo las personas de la tercera edad.

En este contexto, la accesibilidad cultural emerge como un derecho vulnerado a gran escala que afecta a millones de personas en Argentina.

Interés por la cultura y la dificultad de acceder

Esta situación demográfica llevó a compañías como Disney a poner el ojo en estas temáticas hace ya tiempo. De hecho, el primer espectáculo adaptado lo ofrecieron allá por 2022. Fue un show “piloto” distendido, de Disney Junior, que se hizo en el teatro Gran Rex de Buenos Aires. Esa función fue adaptada a las necesidades de personas neurodivergentes que, a veces, pueden experimentar hipersensibilidad frente a determinados estímulos, como luces y sonidos fuertes.

Pero, aunque en estos tres años estas opciones especiales crecieron en formatos, la empresa decidió un paso más y encargó la elaboración de este “Primer Diagnóstico”, para poder compartirlo con el resto del rubro y buscar entre todos soluciones extendidas.

“Buscábamos generar conciencia y lograr aprendizajes conjuntos, que nos permitan a toda la industria del entretenimiento avanzar para poder ofrecer experiencias en vivo más accesibles para toda la comunidad”, le explicó a PERFIL Daniela Tabarracci, gerente de Diversidad, Equidad e Inclusión, en The Walt Disney Company. Y amplió: “Y eso incluye ofrecer mejores espectáculos musicales, películas, exhibiciones, shows en vivo y eventos deportivos”.

Daniela Tabarracci, gerente de Diversidad, Equidad e Inclusión, en The Walt Disney Company.

Daniela detalló que uno de los grandes problemas de esta situación es, sencillamente, la falta de oferta de espectáculos adaptados a las diferentes discapacidades. Otro punto de “fricción” es que estos colectivos no tienen “dónde” enterarse sobre la oferta de espectáculos adaptada a sus necesidades. “Es una información que —a veces— apenas si corre boca a boca dentro de estas comunidades”.

Luego hay cosas “clásicas”: la amplitud de los pasillos o la cantidad de escalones a superar. Y el simple tema de la falta de baños químicos adaptados hace que muchas personas con discapacidad, pero con control de esfínteres, igual tengan que usar pañales para esa salida. Y también hay temas menores, pero que hacen a la calidad de la experiencia, como la falta de opciones para que un discapacitado pueda disfrutar el show con sus amigos sin discapacidad o la ausencia de cambiadores de pañales que soporten el peso de chicos que no sean bebés.

Uno de los hallazgos más interesantes del relevamiento es que la accesibilidad no puede reducirse a rampas, ascensores o subtítulos. La calidad humana es clave para el disfrute de estas situaciones. Una mirada cálida, la buena voluntad de toda esta gente, el simple mirar y el hacer participar al discapacitado de la solución de eventual problema, sin ser condescendiente, es muy importante para que dejemos atrás estas situaciones de incomodidad y que no los hagan sentirse “afuera”.

Con este diagnóstico, que buscó sumar voces de discapacitados, cuidadores y familiares, se elaboró este “Diagnóstico”. “Ahora, en los próximos meses, queremos armar mesas de trabajo para ir buscando soluciones concretas a estos desafíos”, adelantó Tabarracci. Es que no se trata solo de manuales de recomendaciones, que —de hecho— abundan. Lo que se necesita es que la industria comience a adoptar soluciones concretas para dejar atrás los problemas locales que afrontan estas comunidades a la hora de algo tan simple como salir a pasarla bien.

Cifras de discapacidad en Argentina

