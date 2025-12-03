El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre a nivel global, es una fecha clave para generar conciencia y fomentar la acción colectiva y sostenida en pro de la plena inclusión de este colectivo en todos los ámbitos de la vida. Además, busca impulsar compromisos concretos que mejoren su participación.

Su propósito, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es promover los derechos y el bienestar de más de mil millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad en todo el mundo.

La larga marcha hacia la plena inclusión

El origen de esta conmemoración se remonta a 1992, cuando la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución A/RES/47/3, proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de los Impedidos (nombre que fue adaptado posteriormente). Sin embargo, esta proclamación fue el resultado de un proceso de décadas. En 1981, la ONU ya había declarado el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Este hito sirvió para impulsar un cambio de paradigma, pasando de una visión asistencialista a un enfoque de derechos y de igualdad de oportunidades.

La Década de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que se extendió de 1983 a 1992, fue fundamental para establecer un marco temporal que permitió a los gobiernos y organizaciones implementar actividades concretas basadas en el Programa Mundial de Acción sobre Discapacidad. Este programa buscaba fomentar la prevención, la rehabilitación y la plena participación e igualdad de las personas con discapacidad en la sociedad.

Así, la evolución del lenguaje, de "impedidos" a "personas con discapacidad", refleja la transformación social hacia un enfoque de derechos humanos, centrado en la persona y no en su limitación.

El fortalecimiento de políticas inclusivas llegó con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, firmada y ratificada por una amplia mayoría de países. Este instrumento internacional es la piedra angular del movimiento global por la inclusión y establece la obligación de los Estados de garantizar la accesibilidad, la no discriminación y la plena participación de este colectivo en la vida política, económica, social y cultural. La Convención pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente.

Pese a los avances, este grupo sigue enfrentando grandes obstáculos, incluyendo la estigmatización, la discriminación y la falta de acceso equitativo a servicios de salud, educación y empleo. Estos desafíos se abordan a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde la inclusión de la discapacidad es transversal. Siete de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen referencia explícita a la discapacidad, reconociendo que no se puede alcanzar un desarrollo sostenible si no es inclusivo. La ONU impulsa lemas anuales, como "Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social" (2025), para enfocar la acción global en temas prioritarios.

Argentina se adhirió a esta conmemoración internacional y, por la Ley 25.346 del año 2000, declaró el 3 de diciembre como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Esta legislación refuerza el compromiso del Estado argentino para divulgar los derechos de las personas con discapacidad y exigir su cumplimiento en toda la sociedad. El objetivo es concientizar sobre la necesidad de eliminar las barreras físicas y culturales que impiden la plena integración.

La conmemoración en Argentina y a nivel global se traduce en eventos, seminarios y campañas de sensibilización organizadas por gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y el sector privado. Estas actividades buscan visibilizar las necesidades y el potencial de las personas con discapacidad, promover su liderazgo —bajo el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros"—y fomentar políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades. Se pone especial énfasis en la accesibilidad electrónica, la accesibilidad cognitiva y la inclusión laboral.