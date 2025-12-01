Este lunes 1 de diciembre el Gobierno amplió otra vez el Presupuesto 2025 y en esta oportunidad aumentó las partidas designadas para Salud, Seguridad, Educación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 849/2025, publicado este lunes 1 de diciembre en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei oficializó la primera medida que se lanza desde que inició la gestión de Manuel Adorni, ex vocero presidencial, como jefe de Gabinete.

"Dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones", se explicó en los considerandos del documento que oficializa la medida.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El DNU también indicó que "corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio", asignándole recursos adicionales a ciertas áreas, teniendo en contemplación, entre otras cosas, un refuerzo de los créditos de gastos en personal.

El objetivo del refuerzo mencionado es atender las necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento y equipamiento, como así también los créditos para el pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones.

El Gobierno prepara un nuevo 'plan motosierra' y proyecta reducir otro 10% la planta estatal 2026

El incremento asignado se utilizará para aumentar los salarios del personal de las Fuerzas de Seguridad y reforzar la caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, del personal militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales.

En lo que respecta a Salud, el objetivo es sostener programas vigentes del Ministerio y asignarle los montos a varios hospitales nacionales de alta complejidad, como el Hospital Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner y el del Bicentenario Esteban Echeverría.

En el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se destinará a abonar el pago de pensiones no contributivas, mientras que en el de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) será para el subsidio extraordinario otorgado a los mismos beneficiarios, se aumentan los fondos de las prestaciones previsionales, asignaciones familiares, Programa 1000 Días, transferencias al PAMI y Prestación Mensual de Oncopediatría.

Gustavo Valdés confirmó la llegada de Diego Santilli a Corrientes para destrabar el Presupuesto 2026

También recibirán un aumento las partidas destinadas a la Prestación Alimentar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, mientras que en Educación se generará un refuerzo para los salarios universitarios, de Becas Progresar, comedores escolares y se comprarán computadoras.

En la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también se destinarán más recursos a los programas Volver al Trabajo, Fomentar, Intercosecha y para prestaciones por desempleo.

En cuanto a la deuda pública, se realizó un ajuste para pagar los servicios de la deuda del año y para pagar las obligaciones del Tesoro.

AS/ff