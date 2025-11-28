La Legislatura porteña aprobó el presupuesto 2026 de Jorge Macri

En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 además del paquete de leyes fiscales 2026.

En el proyecto de ley de Presupuesto 2026, el gobierno de la ciudad centro sus prioridades en cinco puntos, los cuales detalló Jorge Macri en su cuenta oficial de la red social X, destacando “orden fiscal, menor presión impositiva e inversión fuerte y sostenida en movilidad, salud, seguridad, educación y obra pública”:

- Movilidad: En este apartado se cuadruplicó la inversión respecto a 2023, con la renovación total de los coches del subte Línea B; modernización de las líneas A y C; el Anillo Pampa; obras en la Autopista Dellepiane; y el inicio de la línea F.

- Educación: Con el 20% del total del presupuesto, continúa siendo el área de mayor presupuesto junto con

- Obra Pública: En este nuevo Presupuesto alcanzó el mismo porcentaje que educación (20%), logrando el más alto de los últimos años.

- Seguridad: Según indico Macri, “sigue siendo un área prioritaria y de las de mayor inversión”.

- Salud: más obras en hospitales, modernización de equipos e Historia Clínica Digital en toda la ciudad.

El mandatario además destacó que este trabajo conjunto permitirá lograr “una baja importante de impuestos: eliminación y reducción de Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales, exenciones y eliminaciones en el Impuesto de Sellos y ampliación de la exención de ABL para jubilados”.

Noticia en desarrollo...