Una vez que disminuyó el entusiasmo tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le habló directamente al oficialismo advirtiendo que veía "mucho exitismo" y que no se descartaba el resurgimiento del peronismo en el futuro.

"No nos comamos la curva", sostuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante una entrevista en el canal LN+ y añadió: "El mensaje de las urnas fue claro. Hay una combinación, un montón de gente que confía mucho en el camino y mucha gente que dice 'mirá, aunque la estoy pasando mal yo prefiero apostar dolor presente a cambio de esperanza futura'".

Macri, en referencia al resultado de las elecciones legislativas de octubre, insistió en que el triunfo no representa un "cheque en blanco" y agregó: "Vi mucho exitismo en algunos sectores y no nos olvidemos de algo, 2009, 2013, 2017, 2021, el peronismo perdió todas esas intermedias, incluida esta".

"Hay que tener humildad", remarcó el referente del PRO, luego de recordar las derrotas de las que el peronismo logró recuperarse, y puso foco en la necesidad de "tratar de trabajar juntos aún a pesar de algunas pequeñas diferencias", insistiendo en que "una elección intermedia no define todo".

Sobre el vínculo entre el PRO y LLA, y la posibilidad de que el partido violeta absorba al amarillo, el funcionario porteño desestimó dicha posibilidad e insistió en que "el PRO existe", que tiene identidad propia y que actualmente gobierna la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Chubut, con Ignacio Torres, y Entre Ríos, con Rogelio Frigerio.

"Está muy bien que trabajemos juntos y eso no es comerse al otro. El tiempo dirá qué va a pasar. Ellos quieren ser más grandes que nosotros y está más que bien, y nosotros queremos volver a gobernar, es parte de la competencia", amplió el jefe de Gobierno de la Ciudad.

En una referencia particular al resultado de las elecciones legislativas nacionales en la Ciudad, donde la alianza se impuso por más de 20 puntos sobre Fuerza Patria, agregó: "Nos fue mejor que separados porque, si yo agarro los 30 puntos que había sacado (Manuel) Adorni y le sumo los de Silvia Lospennato, no llegamos a los 50 que sacamos juntos con Patricia (Bullrich) así que, evidentemente, la gente valora que estemos juntos".

"Tiene que haber la voluntad de todos", remarcó Macri quien, de todas formas, no negó una eventual competencia entre el PRO y LLA de cara a las próximas elecciones presidenciales, respaldando los dichos de su primo, Mauricio Macri, que anticipó que el espacio amarillo tendría candidato propio.

