Nino Javo: Milei subió una versión suya cantando 'Libre' como homenaje a la caída del Muro de Berlín

En el marco del 36° aniversario de la caída del Muro de Berlín, el presidente Javier Milei subió a sus redes sociales un cover propio de la canción "Libre", éxito inolvidable de Nino Bravo, versión que acompañó con una reflexión sobre la fecha y un cuestionamiento a la ideología socialista a nivel mundial.

Fue en su cuenta oficial de X, donde Milei plasmó su mirada sobre el hecho histórico, que tituló "Una reflexión sobre la caída del Muro de Berlín/Socialismo". "Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real", señaló el Mandatario.

"En su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda", remarcó el mandatario y agregó: "Por ende, nada que salga de valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato (la base de valores subyacentes en todo experimento socialista) terminará de buena manera".

Según el presidente Milei, la ideología socialista "solo traerá miseria y violencia a su paso" y llamó a la gente a abrazar y adoptar "las ideas de la libertad y los valores de occidente (la cultura judeo-cristiana)".

AS/HB