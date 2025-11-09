domingo 09 de noviembre de 2025
La Libertad Canta - Video

Nino Javo: Milei subió una versión suya cantando 'Libre' como homenaje a la caída del Muro de Berlín

El Presidente compartió en sus redes un cover suyo de la mítica canción que hizo célebre Nino Bravo, junto a una reflexión personal y una crítica al socialismo. Hoy se cumplen 36 años de la caída del Muro de Berlín.

Milei en el video del Movistar Arena que subió por la caída del Muro de Berlín.
Milei en el video del Movistar Arena que subió por la caída del Muro de Berlín. | Captura X

En el marco del 36° aniversario de la caída del Muro de Berlín, el presidente Javier Milei subió a sus redes sociales un cover propio de la canción "Libre", éxito inolvidable de Nino Bravo, versión que acompañó con una reflexión sobre la fecha y un cuestionamiento a la ideología socialista a nivel mundial.

Fue en su cuenta oficial de X, donde Milei plasmó su mirada sobre el hecho histórico, que tituló "Una reflexión sobre la caída del Muro de Berlín/Socialismo". "Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real", señaló el Mandatario.

"En su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda", remarcó el mandatario y agregó: "Por ende, nada que salga de valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato (la base de valores subyacentes en todo experimento socialista) terminará de buena manera".

Según el presidente Milei, la ideología socialista "solo traerá miseria y violencia a su paso" y llamó a la gente a abrazar y adoptar "las ideas de la libertad y los valores de occidente (la cultura judeo-cristiana)".

