Un soldado de 21 años que cumplía funciones de seguridad en la Residencia de Olivos,donde vive el presidente Javier Milei, fue hallado sin vida con un tiro en la cabeza en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento del joven, identificado como Rodrigo Gómez.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

Según se informó, el soldado pertenecía al cuerpo del Escuadrón Chacabuco, que presta servicio en Olivos. Forma parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” del Ejército Argentino, que se ocupa de la seguridad presidencial en la Residencia de Olivos.

La investigación se encuentra en curso. "Todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente".



