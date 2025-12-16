Quién es Andrés Vázquez, el nuevo titular de la ARCA bajo investigación por enriquecimiento ilícito

Tras la renuncia inesperada de Juan Pazo a su cargo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno anunció que en su lugar será nombrado como titular Andrés Edgardo Vázquez, extitular de la Dirección General Impositiva (DGI). El flamante funcionario, que tiene décadas de experiencia en el sector fiscal, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria.

La designación de Vázquez fue confirmada a través del Decreto 890/2025, que indica que asumirá su puesto a partir del 18 de diciembre. Según precisaron desde el Ministerio de Economía, Pazo decidió dejar la administración pública para retomar el control de sus empresas privadas.

El nuevo titular del ARCA, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, es licenciado en Administración y Contador Público de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y se formó en seminarios sobre el control financiero y la prevención del lavado de dinero.

Durante su carrera ocupó puestos en la ex AFIP y realizó tareas relacionadas al monitoreo fiscal. Se convirtió en una figura central de la Dirección de Inteligencia Fiscal, desde donde consolidó vínculos con sectores del poder político y del sistema de inteligencia estatal, particularmente durante los años en los que Francisco Larcher y Jaime Stiuso fueron funcionarios.

Su recorrido en la ex-AFIP le permitió a Vázquez acumular poder interno y resistir conflictos con distintos puestos jerárquicos. En cuatro ocasiones intentaron desplazarlo, pero ninguno de sus superiores pudo echarlo. También recibió sumarios y fue denunciado penalmente, aunque fueron superadas.

Desde octubre de 2024 se desempeña como titular de la DGI, entidad a cargo de a fiscalización de los impuestos nacionales y la administración de los contribuyentes más importantes del país.

Denuncias por presunto "enriquecimiento ilícito: por qué es investigado Andrés Vázquez

Dos meses después de ser nombrado director de la DGI, Vázquez quedó en el centro de la escena judicial a partir de una serie de investigaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades patrimoniales y financieras, tanto en la Argentina como en el exterior.

Una investigación de La Nación reveló que el nuevo titular del ARCA habría adquirido al menos tres propiedades inmobiliarias en Estados Unidos por un valor superior a los dos millones de dólares mediante estructuras societarias en el exterior. Esos bienes no habrían sido incluidos en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA). A partir de esa información, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una averiguación.

Según la documentación publicada, las operaciones se realizaron a través de una compleja red de sociedades offshore. Una compañía radicada en Islas Vírgenes Británicas controlaría otras dos firmas constituidas en Panamá, que habrían sido utilizadas como vehículo para concretar la compra de inmuebles ubicados en la ciudad de Miami.

No se trata del primer episodio que vincula a Vázquez con este tipo de maniobras. En 2011 fue denunciado por la presunta tenencia de fondos no declarados en el exterior. La acusación sostenía que, junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez, habría manejado una cuenta bancaria en Curazao con más de 400 mil dólares, que luego fueron transferidos a una entidad financiera en Luxemburgo. Esa causa concluyó recién en 2022, cuando el juez federal Ariel Lijo dictó el sobreseimiento ante la imposibilidad de obtener cooperación internacional que permitiera confirmar la existencia de esas cuentas.

En octubre de 2024 Andrés Vazquez fue designado titular de la Dirección General Impositiva (DGI).

En el marco de la investigación por las propiedades en Miami, Vázquez obtuvo un fallo favorable en septiembre, cuando logró que se apartara al fiscal que llevaba adelante la causa. La decisión judicial derivó el expediente a otro juzgado y cambió la conducción del Ministerio Público Fiscal, a pesar de la objeción del fiscal original, que argumentó tener medidas de prueba en curso.

En noviembre pasado, La Nación dio a conocer documentos oficiales del condado de Miami-Dade que indican que Vázquez abonó, con cheques a su nombre, impuestos correspondientes a tres condominios entre 2014 y 2018, período en el que ya ocupaba un cargo relevante en el organismo recaudador. Esos pagos tampoco habrían sido informados ante los organismos de control patrimonial de la Argentina.

