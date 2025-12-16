Renunció Juan Pazo, director de ARCA, y asume Andrés Vázquez

El Ministerio de Economía de la Nación anunció durante la madrugada de este martes 16 de diciembre que renunció Juan Pazo, director de ARCA. Si bien se mencionó que volverá al ámbito privado, no se dieron a conocer los motivos de su salida. Lo reemplazará Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva.

"El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 11 de diciembre del 2024. Pazo, quien volverá a desempeñarse en el sector privado en el cual desarrolló exitosamente toda su vida profesional, seguirá colaborando incondicionalmente con el ministro Caputo y aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina", anunció la cartera a través de su cuenta de X (antes Twitter).

"Durante su gestión llevó adelante grandes y profundas transformaciones en el organismo, tales como la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias, el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, entre otros", repasó entonces el Ministerio de Economía.

Por último, el anuncio adelantó que "en su lugar asumirá Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva, quien representa la continuidad de las políticas del Presidente Milei y el ministro Caputo en materia tributaria y aduanera. El ministro agradece a Juan Pazo la tarea realizada y su compromiso el desarrollo económico de la Argentina, y lo invita a seguir aportando su experiencia desde el lugar que ocupe".

NOTICIA EN DESARROLLO