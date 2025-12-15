El FMI celebró el cambio en la actualización de las bandas del dólar anunciado por el Gobierno

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el nuevo criterio de actualización de las bandas cambiarias y el programa de acumulación de reservas anunciados este lunes 15 de diciembre por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento", expresó la vocera del organismo internacional, Julie Kozack, en su cuenta de la red social X.

"Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas", añadió Kozack.

El FMI venía reclamando un plan consistente de acumulación de reservas. Pocos días atrás, en conferencia de prensa, Kozack sostuvo que “necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.

“En este momento, cumplir con la meta de reservas a fin de año será desafiante, pero es indispensable que lo haganen el período contemplado”, insistió la portavoz.

El Banco Central anunció este lunes que, a partir del 1 de enero de 2026, el piso y el techo de las bandas cambiarias se actualizarán de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC.

Además, informó que desde el primer día del año entrante comenzará una fase de remonetización y acumulación reservas bajo “un programa de acumulación consistente”.

Acumulación de reservas

“A partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”, detalló la entidad financiera.

En ese sentido, explicó que se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI (Producto Bruto Interno) para diciembre del año próximo, lo que le permitiría comprar alrededor de US$ 10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Y agregó que, con un aumento de la demanda de dinero del 1% del PBI, ese número podría escalar hasta los US$ 17.000 millones “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”.

LM