Eugenia Muzio: “Son 20.000 millones de dólares que pueden o no presionar sobre el dólar”

En diálogo con Canal E, Eugenia Muzio, periodista especializada en economía del Grupo Perfil, explicó qué destinos podrían tener los dólares del blanqueo que se liberan desde el 31 de diciembre.

La inminente liberación de los dólares del blanqueo vuelve a encender las alertas del mercado. Según explicó Muzio, “son 20.000 millones de dólares que pueden o no presionar sobre el dólar”, una cifra relevante que comenzará a moverse una vez vencido el plazo de inmovilización de las cuentas especiales. “Si blanqueabas por debajo de los 100.000 dólares, tenían que quedar quietos hasta el 31 de diciembre, y ahora esa fecha está a la vuelta de la esquina”, recordó.

El interrogante central es el destino de esos fondos. “En dos semanas se pueden liberar esos 20.000 millones de dólares y pensemos a dónde pueden ir”, planteó Muzio. Para la periodista, el apetito por el dólar existe, pero el contexto cambió: “No podemos decir que es la misma situación que antes de las elecciones, cuando hubo una decisión de carteras mucho más fuerte”.

¿Presión cambiaria o reinversión?

Muzio destacó que esos dólares ya obtuvieron rendimiento. “Hicieron una ganancia de al menos un 20% en dólares”, señaló, citando estimaciones privadas. Esa rentabilidad abre la puerta a nuevas inversiones si se sostiene la confianza. “Difícilmente vuelva la plata a la caja de seguridad”, advierten especialistas del mercado.

Entre las opciones posibles, la periodista mencionó al sector inmobiliario. “Dejarla en dólares también es un riesgo, con la inflación en Estados Unidos bastante acelerada”, explicó, y agregó que los inmuebles aparecen como alternativa, sobre todo si hubiera cambios impositivos. “Hay una posibilidad de que quede en ladrillo si se eliminan impuestos como Ganancias a los alquileres”, indicó.

También aparecen bonos y acciones como destinos probables. “Bonos y acciones para ganar algún tipo de tasa real es una posibilidad”, afirmó, aunque aclaró que todo depende de las señales oficiales. “El mercado está viendo si el Gobierno va a dar algún tipo de incentivo”, remarcó.

El rol del Gobierno y las reformas

Desde la mirada oficial, el objetivo sería productivo. “La intención inicial del Gobierno es que vayan al crédito productivo", explicó Muzio. Sin embargo, advirtió una demanda clara del sector privado: “Falta el incentivo, a lo que los gobiernos en Argentina tienen acostumbrado al mercado”.

Sin estímulos nuevos, el riesgo es concreto. “Pueden ponerse a hacer carry y eso puede llegar a presionar sobre el dólar”, alertó. En cuanto a la política fiscal, la periodista fue cauta: “Por ahora la reforma fiscal no tiene fecha y se desistió de una gran reforma”. El foco está puesto en otro frente. “El Gobierno puso todo en la reforma laboral y habla más de una simplificación tributaria”, concluyó, con eventuales alivios impositivos recién para más adelante.

