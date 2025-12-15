Las denuncias por estafas contra el periodista y exdiputado Claudio Morgado y su pareja, Vanesa Moreno, sumó un capítulo clave en las últimas horas. Tras los avances en la investigación realizada este año, la Justicia analiza una pericia psiquiátrica que se le realizó a la mujer para definir si es "imputable", cuyo resultado podría dar un giro en la causa.

En mayo, el también ex presidente del INADI y su mujer fueron citados a indagatoria por el presunto delito de estafas reiteradas, caso que salió a la luz a principios de 2024, después de que la periodista Bárbara García, excompañera de trabajo de Morgado, radicara la denuncia en la comisaría Nº9 de la localidad de Martínez, San Isidro.

Caso Morgado: estafa y juicio

En su presentación, aseguró que Moreno la contactó para ofrecerle ropa y artículos de tecnología que traía desde el exterior y que, después de haberle pagado, nunca le entregaron los productos ni le devolvieron el dinero. Tras la demanda de la comunicadora, se conocieron casos de otros damnificados que manifestaron haber sufrido episodios similares y acusaron a la pareja de utilizar los contactos e imagen pública del ex legislador nacional.

En ese contexto, Morgado se defendió, sostuvo su inocencia y responsabilizó a Moreno por lo ocurrido. Aclaró que ella padece un cuadro complejo de salud mental y que en el pasado ya había estado involucrada en este tipo de hechos.

“Me llama Vanesa, que me dice ‘me mandé una cagada’ y dijo que le vendió a Bárbara unas zapatillas que no tenía. A partir de ahí cayeron un millón de situaciones similares, de cosas que no se entregaban porque no existían. Empezaron a salir todos los casos, en total hay un tendal de 15 mil dólares”, indicó el histórico conductor del programa Televisión Registrada en diálogo con el canal A24.

El conductor, periodista y exdiputado Claudio Morgado.

A raíz de lo sucedido, reveló que internó a su pareja en una clínica psiquiátrica en Sarandí, algo que hasta ese momento “no había querido hacer”. “Hace algunas cosas que son tremendas, a mí me agarró el celular -que no lo tengo con clave- y por ahí mandaba mensajes por chats... y yo nunca vendía nada. Había pasado una situación parecida hace dos años, que derivó en un informe de Telenoche, que fuimos sobreseídos porque yo le pagué a la persona damnificada", puntualizó en ese entonces.

La pericia psiquiátrica y el contrainforme

La fiscal de la UFI de Boulogne, María Paula Hertrig, avanzó y ordenó una pericia psiquiátrica sobre Moreno, que se llevó a cabo este año. El resultado arrojó que la mujer sería “imputable”, es decir, que tendría la capacidad de entender las consecuencias de sus actos.

La defensa de la pareja, a cargo del estudio de Fernando Burlando, contrató a un reconocido perito para revisar técnicamente la pericia oficial. En su contrainforme, el profesional cuestionó el estudio, definiéndolo como “metodológicamente incorrecto” y “clínicamente incompleto”. En esa línea, destacó que en enero de este año -antes de que se la examinara- se había incorporado en la causa un Certificado Único de Discapacidad (CUD), por padecimientos mentales.

Claudio Morgado junto a su pareja, Vanesa Moreno, y la periodista Bárbara García.

En detalle, en el documento se especifica que Moreno sufriría un trastorno que limita sus actividades cotidianas, la toma de decisiones, su funcionamiento psicosocial general y manejo económico, entre otros aspectos. Por este motivo, requiere “asistencia de terceros” y tratamiento bajo estricto control.

El CUD representa una prueba médica de carácter público y oficial y, en el caso de la acusada, fue actualizado hasta 2030. Ante este escenario, fuentes judiciales informaron a PERFIL que existe una alta probabilidad de que el estudio se repita para definir la situación judicial de la mujer.

La denuncia contra Claudio Morgado y Vanesa Moreno

El año pasado, luego de presentar la denuncia, Bárbara García explicó a través de sus redes sociales cómo habría ocurrido la estafa. "Fui estafada, como en aquel momento las productoras de TN, por Claudio Morgado y su mujer. Desconocía los antecedentes penales que esta persona tenía; él era mi compañero de trabajo en Uno más uno tres, en Extra TV. Hay mucha gente involucrada de parte mía, es muy grande la estafa”, señaló.

La productora de televisión no fue la única perjudicada. La cantante y baterista Andrea Álvarez, exintegrante de Rouge, Viuda e hijas de Roque Enroll y colaboradora de Soda Stereo, afirmó que fue engañada con la compra de dos computadoras para su hermano. “Me animé a contarlo a amigos, googleamos, y vimos que eran estafadores profesionales y que las historias que habían trascendido eran iguales a la mía: audios, capturas de WhatsApp, estrategia. Tienen denuncias, pero nunca pasó nada”, dijo en un hilo de su cuenta de X.

“A partir de ese momento, comenzaron a ponerme una excusa diaria para no devolverme lo que ahora son 1800 dólares", agregó la artista, que además dijo que lo sucedido le arruinó la vida y el trabajo. Desde entonces, los denunciantes formaron un grupo de WhatsApp en el que comparten información, pruebas, material y esperan por el avance del caso.

