Shakira en Córdoba: todo lo que tenés que saber sobre accesos, operativo y los naranjitas en el estadio

Este domingo 14 y lunes 15, Shakira aterriza en el Mario Alberto Kempes con un doble show que promete convocar a miles de fanáticos.

Para recibir semejante flujo de público, la capital provincial activó un operativo especial de tránsito, seguridad y accesos que buscará ordenar la llegada y salida de quienes agotaron las entradas para ambas noches.

Puertas, horarios y dinámica de acceso

Las puertas del estadio abrirán a las 18, dando paso a un ingreso escalonado para evitar aglomeraciones en los accesos principales. Entre las 18 y las 20, los asistentes podrán disfrutar de un happy hour con 2x1 en Pepsi y Stella Artois, perfecto para empezar la noche.

Asimismo, se preveé que el show central comience a las 21, aunque los horarios del espectáculo de apertura aún no fueron confirmados.

Por otro lado, al momento del acceso, quienes tengan entradas para el campo general deberán i,ngresar por el sector sur, ubicado entre la platea Ardiles y la popular Artime. En cambio, la platea Gasparini contará con su acceso desde tribuna.

Por su parte, los asistentes al campo VIP izquierdo podrán entrar por el extremo norte de la platea Ardiles, mientras que el campo VIP derecho se habilitará desde el extremo norte de la platea Gasparini, garantizando un flujo ordenado y cómodo para todos.

Para ingresar, se deberá presentar el DNI y el código QR recibido al moento de realizar la compra. Estos requisitos son estrictos y obligatorios.

Objetos permitidos: qué se puede ingresar

La organización definió un listado puntual de elementos autorizados para facilitar el control en las puertas. Entre ellos, se permititán repelentes de hasta 100 ml; mantas o lonas pequeñas; riñoneras o mochilas; chicles; baterías para el teléfono.​

Elementos prohibidos: lo que quedará retenido en los controles

Los controles de seguridad impedirán el ingreso de una serie de objetos considerados de riesgo o no autorizados. No se permitirán articulos como sillas; perfumes mayores a 100 ml; explosivos; armas; drones; alimentos o bebidas; conservadoras; sustancias inflamables o camisetas de futbol.

Qué pasará con los naranjitas

Por su parte, la Policía de Córdoba anunció un operativo especial para los shows e invita a los vecinos y asistentes a denunciar al 911 cualquier intento de cobro indebido por parte de los naranjitas. El objetivo es que nadie tenga que pagar tarifas fuera de lo permitido en los alrededores del estadio.