Remate millonario en Córdoba: subastan 21 lotes de materiales tras la quiebra de Márquez & Asociados

La Justicia de Córdoba lanzó a remate 21 lotes de materiales de construcción, incorporados al proceso de quiebra de la empresa Márquez & Asociados, investigada penalmente por estafas, asociación ilícita y otros delitos.

Los lotes incluyen una variedad de productos, muchos de ellos con valuaciones base que superan los $200 millones. La medida busca recaudar para los damnificados que exigen recuperar un poco de lo perdido.

Qué bienes se suman ahora al proceso de liquidación

Por el momentom la causa comercial avanza en paralelo a la investigación penal. Tras subastar vehículos particulares, unidades ligadas a la actividad de obra y hasta ambulancias, la Justicia dispuso ahora sumar:

- Lotes de electricidad y electromateriales

- Revestimientos y terminaciones

- Aberturas de diversos tipos

- Materiales para cloacas y obras de infraestructura

- Carpintería, techo y equipamiento

- Lotes de obra gruesa, pinturas y revestimientos

Márquez y Asociados: acreedores de la quiebra podrán consultar en la web el estado del proceso

Toda la mercadería estaba almacenada en depósitos judicializados luego de dictada la quiebra.

Dónde consultar pliegos y cómo participar

Los pliegos se pueden consultar personalmente en 25 de Mayo 125, piso 9, Córdoba capital, ante la Sindicatura designada.

Teléfonos habilitados: 351 345-9648; 351 655-8128; 351 551-1293

El martillero a cargo es Ezequiel Frontera Vaca (M.P. 01-962), quien brindará asistencia técnica sobre el proceso y las fechas de presentación de ofertas.

Qué se espera para las próximas semanas

Desde la Justicia adelantaron que habrá nuevas subastas y licitaciones. El objetivo es recompensar económicamente a los afectados.