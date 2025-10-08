Márquez y Asociados: acreedores de la quiebra podrán consultar en la web el estado del proceso

El Poder Judicial de Córdoba informó que “incorporó al portal web “Grandes Concursos y Quiebras” la información relevante de la quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados”.

Así “acreedores, proveedores y otras personas interesadas en el proceso podrán consultar en dicha plataforma resoluciones judiciales y toda actuación relevante que pueda afectarlos”.

Tribunal cordobés rechazó recurso realizado con inteligencia artificial porque generó “alucinaciones”

Márquez y Asociados

La medida se adoptó “con el objetivo de brindar transparencia y orientación a los interesados”. En la página oficial de la quiebra se puede consultar la sección “Preguntas frecuentes” para “despejar las principales dudas sobre el proceso”.

“Entre los temas abordados, se incluyen explicaciones en lenguaje claro sobre qué es una quiebra y cuáles son sus efectos, cómo funciona el proceso de verificación de créditos, la situación de los clientes y trabajadores de la sociedad, qué sucede con las demandas iniciadas contra la sociedad, entre otras cuestiones”, precisa un comunicado oficial.

“Esta sección también se presenta como una herramienta fundamental para inversores, clientes, contratistas, proveedores y cualquier persona afectada, puesto que ofrece información clara sobre los pasos que se deben seguir dentro del proceso”, precisa el documento.

“Grandes Concursos y Quiebras”

La página web “Grandes Concursos y Quiebras” fue desarrollada por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 8) de la ciudad de Córdoba, la Secretaría Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Oficina de Comunicación.

La madre de una niña pidió la supresión del apellido paterno pero el juez lo rechazó

El caso Márquez y Asociados

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación calificó la quiebra como “compleja” y dispuso “la inhibición general de bienes de la sociedad fallida”.

Además el juez Sergio Gabriel Ruiz prohibió los pagos directos hacia la deudora y ordenó que los desembolsos se canalicen únicamente a través de la cuenta bancaria habilitada en el expediente judicial.

Sindicatura

La sindicatura está constituida por dos estudios contables. Uno conformado por los contadores Juan Carlos Ledesma y María Fabiana Fernández quienes tienen domicilio en calle Ayacucho n.° 330, 1° Piso, de la ciudad de Córdoba. Y otro integrado por los contadores Florencio Escribano Martínez y Fernando Daniel Perasso, con domicilio en calle 25 de Mayo n.° 125, Piso 9°, de la ciudad de Córdoba.