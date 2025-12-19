El menú navideño por las nubes: el debate es comer en casa o salir en familia

El costo del menú navideño volvió a subir en 2025 y registra aumentos interanuales de hasta el 44%, según un informe elaborado por la consultora Focus Market. El relevamiento analiza la evolución de precios de los productos que integran una cena de Navidad para cuatro personas, tomando como referencia tres opciones: económica, intermedia y premium.

El estudio contempla un menú compuesto por plato principal, postre, mesa dulce y brindis, y permite observar no solo la variación interanual, sino también el incremento acumulado cada cinco años (2015, 2020 y 2025). De acuerdo al informe, los mayores aumentos se concentran en cortes de carne vacuna, bebidas gaseosas de primeras marcas y pan dulce con frutos secos.

La misma canasta, precios distintos: en Córdoba la CBA puede costar $65 mil más según dónde se compre

“Los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos, tres categorías que combinan presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Menú Económico: $98.266

El menú económico para cuatro personas tiene en 2025 un costo total de $98.266. Está compuesto por un plato principal con lechón, gaseosa cola de tercera marca, vino y ensalada de papa y huevo. El postre incluye 1,5 kilo de helado de pote, mientras que la mesa dulce y el brindis suman pan dulce, budín sin frutas, garrapiñada, turrón de maní, ananá fizz y sidra.

Dentro de esta categoría, los productos que más aumentaron fueron el pan dulce con frutas (44%), el budín sin frutas (27%) y el espumante de ananá (25%). En contraste, algunos productos mostraron bajas o subas moderadas, como el helado de pote (-24%), la sidra (-3%) y la ensalada de papa y huevo (4%).

Según Di Pace, el incremento en la carne vacuna responde a una recomposición de precios tras meses de atraso relativo, sumado al encarecimiento de la invernada y una menor oferta en el mercado interno. “La demanda estacional de diciembre amplifica este ajuste”, señaló.

Si se observa la evolución histórica, el menú económico pasó de costar $763 en 2015 a $3.808 en 2020 y a $98.266 en 2025, lo que representa un aumento acumulado del 12.779%.

Menú Intermedio: $196.599

La opción intermedia alcanza en 2025 un valor total de $196.599. Incluye asado del centro como plato principal, gaseosa cola de primera marca, vino, ensalada de papa y huevo, un kilo de helado artesanal como postre y una mesa dulce con pan dulce con frutos secos, budín con chips de chocolate, garrapiñada de maní, turrón de almendras, espumante de fresa y champagne.

En este menú, los mayores aumentos se dieron en la gaseosa cola de primera marca (58%), el asado del centro (46%) y el pan dulce con frutos secos (42%). Los incrementos más moderados correspondieron a la ensalada de papa y huevo (4%), el vino tinto clásico (10%) y el champagne extra brut (15%).

“El pan dulce con frutos secos está muy influido por la suba de insumos importados como almendras, nueces y avellanas, cuyos precios dependen del tipo de cambio y de la inflación internacional de alimentos”, explicó Di Pace.

La evolución del menú intermedio muestra un aumento acumulado del 15.935% entre 2015 y 2025: pasó de $1.226 en 2015 a $5.293 en 2020 y a $196.599 este año.

Menú Premium: $314.768

El menú premium es el que registra el mayor impacto en el bolsillo. En 2025 alcanza los $314.768 para cuatro personas. Está compuesto por peceto entero premium, gaseosa cola de primera marca, vino, ensalada de papa y huevo, un kilo de helado artesanal y una mesa dulce que incluye pan dulce artesanal con frutos secos y frutas, stollen alemán, torta de frutos secos, turrón español blando de yema con maní, sidra premium y champagne premium.

Entre los productos que más aumentaron se destacan el peceto entero premium (62%), la gaseosa cola de primera marca (58%) y el champagne de primera marca (56%). En el otro extremo, la ensalada de papa y huevo mostró una baja del 8%, mientras que la torta de frutos secos subió 7% y el vino cabernet sauvignon 9%.

En términos históricos, el menú premium también acumula un aumento del 15.935% entre 2015 y 2025, con valores de $1.226 en 2015, $5.293 en 2020 y $196.599 en 2025, según el relevamiento.

Bebidas y consumo: una excepción parcial

Un dato llamativo del informe es el comportamiento de las bebidas alcohólicas, especialmente los vinos, que mostraron aumentos más bajos que el promedio e incluso caídas en algunos segmentos.

“Los vinos, salvo en las primeras categorías, registraron variaciones muy bajas o negativas. La caída del precio internacional, la disminución de exportaciones y el aumento del stock disponible en el mercado interno obligan a moderar los aumentos para sostener la rotación, en un contexto de consumo debilitado”, detalló Di Pace.

Comparación interanual

En la comparación 2025 versus 2024, el menú económico pasó de $87.127 a $98.266, con un aumento del 13%. El menú intermedio subió de $141.770 a $196.599, lo que representa un incremento del 39%. En tanto, el menú premium escaló de $218.651 a $314.768, con una suba interanual del 44%.

Así, la mesa navideña vuelve a reflejar el impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, obligando a las familias a ajustar opciones y priorizar gastos en una celebración que, año tras año, se vuelve más cara.