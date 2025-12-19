Córdoba shopping suma nuevas marcas internaciones ¿será la nueva casa de FKC?

Córdoba Shopping continúa ampliando su oferta comercial con la confirmación de un segundo local de KFC y la llegada de nuevas marcas nacionales e internacionales. La estrategia apunta a fortalecer la propuesta gastronómica y de moda, en línea con un perfil de consumo selectivo y una experiencia de compra diferenciada.

La nueva sucursal de KFC se sumará a la oferta existente y se integrará a un proceso más amplio de renovación del shopping. Desde la gerencia explicaron que la gastronomía sigue siendo un eje clave, aunque con una búsqueda orientada a formatos específicos. “El patio de comidas funciona, pero queremos sumar propuestas de especialidad, cafeterías más chicas y conceptos que completen la experiencia”, señaló Juliana Olivera, gerente del Córdoba Shopping.

El segundo local de KFC en Córdoba comenzaría sus obras en enero de 2026 y se estima abrirá entre marzo y abril. Además del nuevo KFC, el shopping confirmó el regreso de Ginebra, que se instalará como marca exclusiva, y la apertura de Tommy Hilfiger, prevista para el corto plazo. En el último año también se sumaron firmas como Bimba & Lola, Zadig, Awada, Villa y Lola, Melocotón y Lens, entre otras.

En total, durante el último año se registraron 18 obras (entre aperturas y refacciones), un número significativo en comparación con períodos anteriores, que estuvieron marcados por menor actividad. Para la administración, este movimiento refleja una reactivación del interés de las marcas por el centro comercial y una mejora en el contexto para encarar nuevas inversiones.

Mix de propuestas

Uno de los ejes destacados es la convivencia entre marcas nacionales e internacionales. Olivera remarcó que las firmas del exterior llegan con precios más competitivos que en otros momentos, lo que genera un nuevo escenario para el retail. “Hoy la competencia es más pareja. La marca internacional ya no está tan lejos de la nacional en términos de precio”, explicó.

Lejos de plantear una sustitución, la estrategia del shopping busca equilibrio. “Queremos que vengan marcas internacionales, pero también sostener a las nacionales, que son las que siempre estuvieron”, señaló la gerente. En ese marco, Córdoba Shopping mantiene un portfolio donde conviven propuestas consolidadas con marcas que funcionan como destino.

El caso de Zadig es uno de los ejemplos mencionados. Si bien no es una marca masiva, logró una rápida identificación con el público joven, especialmente en accesorios, y se posicionó como una referencia aspiracional dentro del shopping. Algo similar ocurre con Bimba & Lola, que combina reconocimiento previo con un efecto de descubrimiento para nuevos clientes.

En términos de consumo, el shopping se define como un espacio orientado a la moda. Según Olivera, otros formatos comerciales más pequeños pueden resolver compras puntuales del día a día, pero no cuentan con la profundidad de surtido ni la colección completa que demandan los consumidores de indumentaria. “Para la compra grande o un regalo, el shopping sigue siendo el lugar elegido”, explicó.

La llegada de nuevas marcas se complementa con ajustes internos de layout y recambio de locales, un proceso que continuará en los próximos meses. En enero volverán a activarse obras y reformas, con el objetivo de optimizar zonas de menor circulación y generar nuevos puntos de atracción.

Con un promedio de 400.000 visitantes mensuales, Córdoba Shopping apuesta a consolidar un público que prioriza la tranquilidad y la calidad de la experiencia por sobre la masividad. En ese contexto, la incorporación del segundo KFC de Córdoba y de nuevas marcas de moda refuerza una estrategia que combina marcas reconocidas, exclusividad y un perfil de consumo definido.

De cara a 2025 y 2026, el centro comercial proyecta seguir ampliando su propuesta, con foco en gastronomía, entretenimiento y marcas que aporten diferencial, en un entorno urbano que también se prepara para crecer.