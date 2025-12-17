Netflix confirmó el estreno de Agatha Christie: Las siete esferas, una nueva serie de época y misterio que llegará a la plataforma en enero de 2026, basada en la novela homónima de la autora. La ficción, ambientada en la Inglaterra de 1925, combina crimen, secretos y aristocracia, y apunta a captar a los fans de producciones de la alta sociedad como Bridgerton y Downton Abbey.

La serie fue creada por Chris Chibnall, reconocido por su trabajo en Doctor Who, y propone una adaptación moderna del universo de Agatha Christie sin perder el espíritu clásico de la autora. Se trata de una miniserie de tres episodios que apuesta por una narrativa ágil, personajes bien definidos y un fuerte despliegue visual.

Netflix refuerza así su estrategia de adaptar novelas exitosas y ampliar su oferta de dramas de época, un género que viene mostrando un alto rendimiento en audiencia dentro de la plataforma. En este caso, el proyecto suma además un componente de misterio policial que atraviesa toda la historia.

De qué trata "Agatha Christie: Las siete esferas"

La historia se sitúa en Inglaterra, en 1925, y comienza durante una fastuosa fiesta en una mansión campestre, donde una aparente broma termina con un crimen inesperado. A partir de ese hecho, todos los invitados quedan bajo sospecha y se abre una investigación que sacará a la luz secretos ocultos de la alta sociedad británica.

El eje del relato está puesto en Lady Eileen “Bundle” Brent, una joven aristócrata inteligente y audaz que asume un rol inesperado como investigadora. Lejos de los detectives tradicionales, su mirada intuitiva y su valentía la llevan a avanzar en un caso cargado de engaños, alianzas y traiciones.

Como es habitual en las obras de Agatha Christie, la trama despliega un abanico de personajes complejos, cada uno con motivaciones propias, que se mueven en un entorno de lujo, privilegios y tensiones sociales. El encierro y la convivencia forzada intensifican los conflictos y alimentan el suspenso.

"Agatha Christie: Las siete esferas" está protagonizada por Mia McKenna-Bruce.

La historia gira en torno a una serie de asesinatos conectados con una organización secreta, manteniéndose fiel al estilo detectivesco característico de la autora.

Desde Netflix destacaron que se trata de una versión “ingeniosa, épica y trepidante” del universo de Christie, pensada tanto para lectores clásicos como para nuevas audiencias que se acercan por primera vez a sus historias.

Cuándo se estrena y quiénes integran el reparto

Agatha Christie: Las siete esferas se estrenará el 15 de enero de 2026 y contará con una única temporada de tres episodios, todos disponibles en Netflix desde el día de su lanzamiento.

El elenco está encabezado por Mia McKenna-Bruce, ganadora del BAFTA a la Estrella Emergente, quien interpreta a Lady Eileen “Bundle” Brent. Sobre el proyecto, la actriz afirmó: “Los guiones de Chris Chibnall son brillantes, y estoy encantada de formar parte de esta nueva interpretación de la icónica narrativa de Agatha Christie”.

La serie también cuenta con Helena Bonham Carter como Lady Caterham, Martin Freeman en el rol del inspector Battle y Corey Mylchreest, conocido por La reina Carlota: una historia de Bridgerton, como Gerry Wade. Completan el reparto Ed Bluemel, Nabhaan Rizwan y otros destacados intérpretes británicos.

Helena Bonham Carter integra el reparto como Lady Caterham.

En el equipo creativo, además de Chibnall como guionista y productor ejecutivo, participan Suzanne Mackie (The Crown), Chris Sussman (Good Omens) y Chris Sweeney, quien también dirige los tres episodios. La producción cuenta con el aval de Agatha Christie Limited, con James Prichard, bisnieto de la autora, como productor ejecutivo.

“Bundle Brent es uno de los personajes femeninos jóvenes más ingeniosos y divertidos de mi bisabuela”, señaló Prichard, y añadió: “Verla cobrar vida en esta serie es un sueño hecho realidad y creo que a los espectadores les encantará el mundo que hemos creado”.

