Netflix arrancará enero de 2026 con un calendario de estrenos que combina nuevas temporadas de series populares, películas icónicas y contenido para toda la familia. Entre los títulos más esperados figuran Bridgerton Temporada 4, Machos Alfa Temporada 4 y clásicos del cine como Escuela de Rock y Legalmente rubia.

La selección de series incluye dramas, comedias, thrillers y realities, con fechas de lanzamiento concentradas principalmente durante la primera quincena de enero. A los títulos ya mencionados se le sumarán estrenos destacados como The Good Doctor: Un médico diferente Temporadas 1-4, En fuga, Amor de oficina, El tiempo de las moscas y Él y ella, cubriendo diversos géneros y estilos narrativos.

El catálogo también sumará películas familiares, cine de acción, thrillers y clásicos de culto. Netflix refuerza su estrategia de ofrecer contenido variado, que va desde Oppenheimer y la saga completa de James Bond hasta estrenos coreanos y especiales de comedia, documentales y animación, como Cómo entrenar a tu dragón y Horizontes Pokémon Temporada 3.

Series y nuevas temporadas que llegan en enero 2026

Entre las series que debutan el 1 de enero se encuentra The Good Doctor: Un médico diferente Temporadas 1-4, centrada en un cirujano con autismo y síndrome de savant que enfrenta el escepticismo de colegas y pacientes. Ese mismo día también llega En fuga, un thriller sobre un padre que busca a su hija y descubre secretos familiares que podrían destruirlos. Amor de oficina, una comedia romántica, explora la rivalidad profesional y los sentimientos entre la protagonista y el hijo del jefe en una gran empresa de ropa interior.

El tiempo de las moscas, también disponible el 1 de enero y basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, sigue a dos ex presidiarias que, al enfrentarse a un nuevo encargo, deben convertirse en detectives de su propia vida. Sin cerrojos: Un experimento carcelario Temporada 2, que se estrena el 7 de enero, muestra un osado experimento social en un centro de detención de Arizona. Él y ella, el 8 de enero, relata la investigación de un homicidio por parte de una pareja distanciada, donde cada uno sospecha del otro.

Machos Alfa Temporada 4 llega el 9 de enero, con la continuación de historias sobre paternidad, fe, amor de IA y la búsqueda de libertad entre cuatro amigos. El 13 de enero se estrena El novio Temporada 2, que sigue romances y amistades en la nevada Hokkaido. Además, el 15 de enero se estrena Agatha Christie: Las Siete Esferas, que adapta la novela de misterio donde una aristócrata debe resolver un asesinato en una fiesta. Sandokán, disponible el 19 de enero, revive las aventuras del capitán pirata y su tripulación protegiendo al pueblo dayak.

La serie española "Machos Alfa" estrena su cuarta temporada el viernes 9 de enero.

Otros estrenos incluyen El falsario (23/01), la tan esperada Temporada 4 Parte 1 de Bridgerton (29/01) centrada en Benedict y un nuevo romance que aparecerá en su vida, y La reina del flow Temporada 3 (31/01), donde un evento inesperado amenaza la paz y el amor de Yeimy y Charly.

Películas, documentales, animación y clásicos que llegan a Netflix

El 1 de enero debutan en la plataforma las películas Ace Ventura: Un detective diferente, Legalmente rubia y Legalmente rubia 2, mientras que Escuela de Rock se estrena el 2 de enero. Oppenheimer, el 7 de enero, retrata la creación de la primera bomba atómica. Por otra parte, llega Gente que conocemos en vacaciones (09/01) que explora relaciones amorosas tras años de viajes. Además, la saga completa de James Bond tendrá una amplia disponibilidad a partir del 15 de enero, incluyendo clásicos como 007 contra Goldfinger, Licencia para matar y Skyfall.

El 16 de enero llega El botín, sobre policías de Miami que descubren millones en efectivo y deben enfrentar la desconfianza dentro del equipo. Además, se estrenará Bastardos sin gloria (19/01), que narra un ataque estratégico contra altos mandos nazis. También se suma Mamá por encargo (22/01) una combina comedia y maternidad, mientras que La pantera rosa y La pantera rosa 2 (23/01) presentan al despistado inspector Clouseau en nuevas investigaciones. Finalmente, Perdidos en Tokio y El cautivo (29/01) completan la oferta cinematográfica del mes.

Netflix también suma documentales y especiales, como Take That, Marcello Hernández: American Boy (07/01) y Mike Epps: Delusional (27/01). La animación incluye Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul Temporada 2, Cómo entrenar a tu dragón trilogía y Horizontes Pokémon Temporada 3, además del anime El amor a través de un prisma (15/01).

