Cuáles son las dos series argentinas favoritas del 2025, según The New York Times.

El New York Times publicó su lista de las diez mejores series extranjeras y entre ellas hay dos ficciones argentinas, una de ellas disponible en Netflix y otra en Disney+.

Entre las series favoritas argentinas elegidas por el periódico estadounidense, se encuentra El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín. Se trata de la adaptación para televisión de la emblemática historieta argentina de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.

La producción propone una ambiciosa recreación de la trama en la que un grupo de sobrevivientes enfrenta una invasión extraterrestre en una Buenos Aires sumida en una nevada mortal. La crítica resaltó su capacidad para reinterpretar un clásico de la cultura local con un lenguaje audiovisual potente y de alcance global.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La segunda producción reconocida fue El mejor infarto de mi vida, una miniserie basada en el libro homónimo de Hernán Casciari y disponible en Disney+, la historia sigue a un escritor frustrado —interpretado por Alan Sabbagh— cuyo inesperado infarto desencadena una serie de cambios profundos en su vida y en la de quienes lo rodean. La obra fue valorada porque combina elementos de comedia dramática con reflexiones sobre la vida y las segundas oportunidades.