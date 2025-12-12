viernes 12 de diciembre de 2025
Cuáles son los electrodomésticos que hay que desenchufar en una tormenta

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) aconseja desconectar los electrodomésticos durante las tormentas.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) aconseja desconectar los electrodomésticos durante las tormentas. Los picos de tensión y las descargas eléctricas provocadas por rayos pueden inutilizar estos dispositivos.

Desde el INTI recomiendan no solo apagarlos, sino retirar el cable de corriente y todas las conexiones asociadas como HDMI, antenas y cables de datos.

Entre los dispositivos que requieren especial atención están los módems, routers, wifi, consolas de videojuegos, equipos de audio, decodificadores de tv, televisores, heladeras, microondas, lavavajillas y computadoras de escritorio.

Los nuevos modelos de televisores utilizan fuentes de alimentación electrónica con tolerancia limitada a los cambios bruscos de tensión.

El daño puede afectar la fuente interna o la placa principal, cuyos repuestos pueden valer entre 40 y 70% de un televisor nuevo. La heladera también puede resultar vulnerable ante tormentas eléctricas. Un corte abrupto puede afectar el compresor o la placa electrónica que tiene altos costos de reparación.

