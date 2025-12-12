Cuáles son los electrodomésticos que hay que desenchufar en una tormenta.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) aconseja desconectar los electrodomésticos durante las tormentas. Los picos de tensión y las descargas eléctricas provocadas por rayos pueden inutilizar estos dispositivos.

Desde el INTI recomiendan no solo apagarlos, sino retirar el cable de corriente y todas las conexiones asociadas como HDMI, antenas y cables de datos.

Entre los dispositivos que requieren especial atención están los módems, routers, wifi, consolas de videojuegos, equipos de audio, decodificadores de tv, televisores, heladeras, microondas, lavavajillas y computadoras de escritorio.

Los nuevos modelos de televisores utilizan fuentes de alimentación electrónica con tolerancia limitada a los cambios bruscos de tensión.

El daño puede afectar la fuente interna o la placa principal, cuyos repuestos pueden valer entre 40 y 70% de un televisor nuevo. La heladera también puede resultar vulnerable ante tormentas eléctricas. Un corte abrupto puede afectar el compresor o la placa electrónica que tiene altos costos de reparación.