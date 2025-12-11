Cuáles son los síntomas del golpe de calor.

Con la llegada del calor aumenta el riesgo de que la temperatura corporal se eleve por encima de los 40 grados. El golpe de calor puede originarse tras una exposición prolongada a ambientes calurosos, o por realizar ejercicio físico bajo el sol.

Los grupos de mayor riesgo son los niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, o sobrepeso.

Los expertos aseguran que detectar los síntomas a tiempo es fundamental para tomar medidas. Alguno de ellos pueden ser confusión, agitación, problemas en el habla, irritabilidad, delirio, convulsiones, y pérdida de conciencia.

Además, pueden aparecer alteraciones del sudor, náuseas, vómitos, enrojecimiento de la piel, respiración acelerada y superficial, pulso rápido y dolor de cabeza intenso.

Ante la sospecha de un golpe de calor, se recomienda buscar ayuda médica, o llamar al 911.

También, se debe trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y retirar el exceso de ropa.

Los expertos agregan que el riesgo aumenta con el uso de la ropa gruesa, la deshidratación, el consumo de alcohol, la existencia de enfermedades crónicas y algunos medicamentos.