La Cámara de Comercio Italiana en la Argentina celebró su icónico Cocktail de Fin de Año

La Cámara de Comercio Italiana en la Argentina celebró su “Cocktail de Fin de Año” junto a “socios, empresas e instituciones”, consolidando un cierre de año orientado al networking, a las alianzas estratégicas y a la promoción de las relaciones económicas entre Italia y Argentina.

La Cámara de Comercio Italiana en la Argentina llevó a cabo ayer por la noche su tradicional evento de Fin de Año, que en esta edición se realizó en formato cocktail.

El encuentro fue pensado como un espacio para socios, representantes institucionales y empresas italianas y argentinas, con el objetivo de “consolidar un espacio de networking y celebración del trabajo conjunto durante 2025”, reforzando así la cooperación bilateral y el rol de la cámara como puente entre ambos países.

Autoridades presentes y acompañamiento institucional

El evento contó con una fuerte presencia diplomática e institucional, lo que potencia su relevancia en términos de imagen y posicionamiento. La Cámara destaca que asistió el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, junto con autoridades del gobierno italiano y representantes del cuerpo diplomático.

Entre las figuras más importantes se menciona explícitamente al nuevo embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, así como al cónsul general de Italia, Carmelo Barbera, subrayando el carácter internacional del Cocktail de Fin de Año de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y su papel como punto de encuentro clave para empresas, cámaras, organismos y funcionarios.

El presidente de la Cámara de Comercio Italiana, Giorgio Alliata Di Montereale.

Un cocktail con propuesta gastronómica, artística y de networking

La actividad se desarrolló en el histórico “Círculo Italiano”, un espacio emblemático para la comunidad italo-argentina. Allí, los asistentes disfrutaron de un ambiente distendido y de propuestas gastronómicas especialmente diseñadas para la ocasión por el chef Luigi Di Napoli, reforzando la conexión con la tradición culinaria italiana.

La velada incluyó una experiencia artística interactiva, degustaciones, sorteos y acciones especiales brindadas por empresas colaboradoras, elementos que aportaron dinamismo y enriquecieron la jornada. De este modo, el evento combinó gastronomía, cultura italiana y networking empresarial, reforzando el posicionamiento de la Cámara como organizadora de encuentros de alto valor relacional.

Sorteos, experiencias de marca y cierre del año 2025

Como parte de las acciones especiales, el tradicional sorteo del cocktail contó con premios cortesía ITA Airways, Fratelli Branca, Di Raimondo Brokers, el Hotel Anselmo y el Restaurante Napulé.

De esta manera, la Cámara añadió valor a la experiencia de los asistentes mediante beneficios, hospitalidad y propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y el lifestyle italiano.