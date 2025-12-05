Cayó la venta de autos 0km un 3,6%.

En el sector automotor hay un dato que llamó la atención: es que la venta de autos 0km cayó fuertemente en el último mes.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores durante noviembre cayó un 3,6%, al mismo dato que el 2024.

La caída es más brusca si se compara con el mes de octubre, cuando el desplome llega a 33,2%. En total, durante noviembre se patentaron 34.905 vehículos, un número muy lejano al de las más de 51.000 unidades que se registraron en octubre.

Pero pese a estos datos el panorama no es tan negativo. Entre enero y noviembre de 2025 se patentaron más de 587 mil vehículos, creciendo un 49,7% respecto al año anterior. La incógnita es qué razón está detrás del dato de la caída de noviembre.