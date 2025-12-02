La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un cronograma de pagos especial para diciembre luego de que el Gobierno ratificara que el lunes 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción. La medida genera el último fin de semana largo del 2025 y obliga al organismo previsional a reordenar las fechas de cobro para evitar superposiciones.
Qué prestaciones de ANSES cobran el aguinaldo de diciembre 2025
El ajuste impacta en jubilados, pensionados, titulares de AUH y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). En varios casos, los pagos se adelantan respecto del mes anterior, lo que permitirá que miles de hogares reciban sus haberes antes del feriado.
¿Cómo afecta el feriado al cronograma de ANSES?
La reprogramación busca evitar demoras en ventanilla bancaria y garantizar que los beneficiarios cobren sin interrupciones durante los días no laborables. Por eso, ANSES movió parte del calendario, especialmente en:
Jubilaciones y pensiones mínimas
Jubilaciones que superan la mínima
Pensiones No Contributivas (PNC)
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignaciones Familiares (SUAF)
ANSES oficializó el último aumento del año y definió los nuevos haberes para diciembre
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre
Diciembre llega con tres componentes clave:
Aumento del 2,34%
Pago del medio aguinaldo
Bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos
Así quedan los montos:
Jubilación mínima: $581.319,38
Jubilación máxima: $3.440.695,38
PUAM: $479.055,50
Pensiones No Contributivas (PNC): $427.923,56
PNC madre de siete hijos: $581.319,38
Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025
Jubilaciones que no superan el haber mínimo
DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre
DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre
Jubilaciones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre
AUH y SUAF: cuáles son los montos en diciembre 2025
Asignación Universal por Hijo (AUH)
AUH: $122.492
AUH con Discapacidad: $398.853
ANSES confirmó aumento del 2,34%, bono de $70.000 y aguinaldo
Asignaciones Familiares (SUAF) por Hijo — según Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
IGF hasta $948.361: $61.252
IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316
IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990
IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892
Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $5.022.048): $42.039
Asignaciones por Hijo con Discapacidad
IGF hasta $948.361: $199.434
IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $141.086
IGF desde $1.390.864,01: $89.043
Cuándo cobran la AUH y SUAF en diciembre
El organismo difundirá el calendario finalizado en los próximos días, pero mantendrá la lógica habitual:
orden por terminación de DNI y adelantos previos al feriado para garantizar que los titulares cobren antes del fin de semana largo.