La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un cronograma de pagos especial para diciembre luego de que el Gobierno ratificara que el lunes 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción. La medida genera el último fin de semana largo del 2025 y obliga al organismo previsional a reordenar las fechas de cobro para evitar superposiciones.

Qué prestaciones de ANSES cobran el aguinaldo de diciembre 2025

El ajuste impacta en jubilados, pensionados, titulares de AUH y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). En varios casos, los pagos se adelantan respecto del mes anterior, lo que permitirá que miles de hogares reciban sus haberes antes del feriado.

¿Cómo afecta el feriado al cronograma de ANSES?

La reprogramación busca evitar demoras en ventanilla bancaria y garantizar que los beneficiarios cobren sin interrupciones durante los días no laborables. Por eso, ANSES movió parte del calendario, especialmente en:

Jubilaciones y pensiones mínimas

Jubilaciones que superan la mínima

Pensiones No Contributivas (PNC)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares (SUAF)

ANSES oficializó el último aumento del año y definió los nuevos haberes para diciembre

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre

Diciembre llega con tres componentes clave:

Aumento del 2,34% Pago del medio aguinaldo Bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos

Así quedan los montos:

Jubilación mínima: $581.319,38 Jubilación máxima: $3.440.695,38 PUAM: $479.055,50 Pensiones No Contributivas (PNC): $427.923,56 PNC madre de siete hijos: $581.319,38

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

AUH y SUAF: cuáles son los montos en diciembre 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH)

AUH: $122.492 AUH con Discapacidad: $398.853

ANSES confirmó aumento del 2,34%, bono de $70.000 y aguinaldo

Asignaciones Familiares (SUAF) por Hijo — según Ingreso del Grupo Familiar (IGF)

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990

IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892

Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $5.022.048): $42.039

Asignaciones por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $948.361: $199.434

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $141.086

IGF desde $1.390.864,01: $89.043

Cuándo cobran la AUH y SUAF en diciembre

El organismo difundirá el calendario finalizado en los próximos días, pero mantendrá la lógica habitual:

orden por terminación de DNI y adelantos previos al feriado para garantizar que los titulares cobren antes del fin de semana largo.