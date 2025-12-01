Con el inicio de diciembre, el calendario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de millones de argentinos. El último mes del año tendrá dos feriados nacionales y un fin de semana largo de tres días, configurando las últimas oportunidades de descanso antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La distribución de las fechas, clave para quienes planifican viajes, reuniones familiares o licencias laborales, ya está definida.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, será el único feriado trasladable del mes y, este año, caerá lunes, lo que dará lugar al último fin de semana largo de 2025. A su vez, las festividades del 25 de diciembre y el 1 de enero completan el esquema de días no laborables, aunque las tradicionales noches de Nochebuena y Nochevieja no serán feriados.

El último fin de semana largo del año

El feriado del lunes 8 de diciembre permitirá un descanso extendido entre el sábado 6 y el lunes 8, configurando el último fin de semana largo del 2025. La fecha conmemora el dogma católico que afirma que la Virgen María fue concebida sin pecado original y es, tradicionalmente, uno de los días más relevantes del calendario religioso argentino.

Este fin de semana largo suele marcar, además, el comienzo del clima festivo: muchas familias aprovechan la jornada para armar el árbol de Navidad, realizar compras estacionales o concretar escapadas cortas antes del cierre del año.

Cómo caen Navidad y Año Nuevo en 2025

El esquema de las fiestas será particular este año. Nochebuena (24 de diciembre) caerá miércoles y será día laborable, ya que no está contemplado como feriado ni asueto obligatorio. Algunas empresas podrían otorgar medio día libre, pero no existe una disposición generalizada.

El feriado nacional se activará el jueves 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad en todo el país. Será un día no laborable para la mayoría de los trabajadores y uno de los momentos familiares más significativos del calendario.

Algo similar ocurrirá con el cierre del año: Nochevieja (31 de diciembre) también caerá miércoles y será una jornada laboral habitual. En cambio, el jueves 1 de enero, feriado nacional por Año Nuevo, marcará el primer día de descanso de 2026.

Trabajo en feriados: qué dice la ley

Quienes estén obligados a trabajar durante los feriados nacionales del 25 de diciembre o el 1 de enero deberán recibir pago doble por esa jornada, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo. El empleador debe liquidar el día como feriado trabajado, con los incrementos salariales correspondientes.

Todos los feriados de diciembre 2025

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

ÚLTIMO FIN DE SEMANA LARGO DEL AÑO

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

