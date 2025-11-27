8 de diciembre: cuánto cuesta armar el árbol para la Navidad 2025

A poco menos de un mes para la Nochebuena, los hogares argentinos comienzan a planificar cómo afrontarán las fiestas y con cuánto dinero contarán para el armado del árbol el próximo lunes 8 de diciembre con miras a la Navidad 2025. Los comercios ya comienzan a exhibir la decoración temática en sus locales y las familias empiezan a reservar un presupuesto para la cena, los regalos y los elementos hogareños.

Se acerca el último mes del año y muchos empiezan a prepararse para las fiestas de fin de año. En Argentina, armar el árbol de Navidad es una de las tradiciones familiares más arraigadas y que año tras año convoca a chicos y adultos.

Además de esta tradición, muchos suelen poner figuras del pesebre, guirnaldas, centros de mesa y coronas, tanto para adornar puertas como para colocar en el interior de la casa

Los comerciantes señalan que para la Navidad 2025 se prevén incrementos sostenidos en relación al año pasado, en línea con la evolución de la inflación. En muchos artículos, las subas interanuales se mueven entre el 10 y el 30%, aunque algunos productos importados muestran aumentos aún mayores.

Los árboles cuestan entre $26 mil y $150 mil pesos para la Navidad 2025

Según un relevamiento reciente, armar el árbol para la Navidad 2025 completo con adornos y accesorios implica desembolsar una suma considerable. El costo final depende del tamaño, el material y el tipo de pino elegido.

Los modelos más pequeños y simples, de alrededor de un metro de altura, se consiguen desde los $26.000, siendo esta la alternativa más económica.

La opción intermedia oscila entre los $30.000 y los $38.000, de 1,20 de altura con efecto ciprés. El precio mencionado en segundo lugar, corresponde a árbol de Navidad de 1,50 de alto y estilo de pino alemán.

En tanto que, el pino patagónico de un metro cincuenta de altura se ubica en los 68.000 pesos.

Mientras que, los árboles de Navidad grandes, de 1,80 metros o más, pueden llegar a costar la onerosa suma de $150.000.

