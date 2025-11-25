Compras de Navidad en Chile: ¿sigue siendo conveniente para los argentinos cruzar la cordillera?

En diálogo con Canal E, Claudia Zárate, periodista radicada en Santiago de Chile, explicó cómo variaron los precios y qué tan conveniente es hoy para los argentinos realizar compras navideñas en el país vecino.

Precios estables en Chile, pero menor conveniencia cambiaria para argentinos

La periodista señaló que, pese a la inflación regional, en Chile los valores del retail se han mantenido estables. “Para nosotros lo que es precios se ha mantenido igual”, afirmó, aunque reconoció que la ecuación es distinta para los turistas argentinos: “El cambio ya no es tan conveniente como era en el 2024”.

Zárate explicó que el flujo de argentinos bajó levemente desde julio, aunque sigue siendo significativo, especialmente en los outlets. “Se ha bajado un poquito el flujo de argentinos, pero sigue viniendo una gran cantidad de gente”, sostuvo desde el Easton Outlet Mall, ubicado al norte de Santiago, un punto tradicionalmente visitado por quienes cruzan el paso Los Libertadores.

Al momento de comprar, los argentinos optan por pagar en dólares, pesos chilenos o tarjeta, según convenga. “El dólar está como a 950 pesos, 930 pesos, por ahí se ha movido durante las últimas semanas”, indicó, resaltando que incluso dentro del outlet hay casas de cambio.

La periodista también detalló precios concretos: una polera de 3.990 pesos chilenos equivale a unos 2,5 o 3 dólares, mientras que un par de zapatillas puede costar apenas 15 dólares. En ese sentido, remarcó: “El vestuario está muy barato para nosotros los chilenos”, por lo que la conveniencia para argentinos continúa siendo alta.

El consumo navideño en Chile y la expectativa por la llegada de turistas

De cara a las fiestas, el consumo interno chileno mantiene patrones previsibles. “El chileno es conocido por hacer última hora”, explicó Zárate, quien agregó que las semanas previas a Navidad los centros comerciales se llenan y ya exhiben decoración completa. En las calles, comentó, también se observan árboles y luces navideñas encendidas desde noviembre.

Los comercios se preparan para recibir nuevamente a miles de argentinos, especialmente luego del boom de visitantes registrado en noviembre y diciembre del año anterior. “Las tiendas ya están cargadas con esto para los argentinos”, aseguró, destacando además que el Easton Outlet cuenta con estacionamiento gratuito, un incentivo adicional para quienes cruzan la frontera en auto.

La oferta de temporada es amplia y con descuentos agresivos: “Ya están con muy buenos encuentros, especialmente en todo lo que es primavera-verano”, dijo la periodista. Con los pasos fronterizos despejados de nieve, el tránsito vehicular es fluido, lo que facilita visitas de corta duración.

Zárate concluyó que, pese a que el tipo de cambio ya no ofrece la misma ventaja que el año pasado, la relación precio-calidad sigue siendo muy favorable para los argentinos, especialmente en indumentaria.

