Claudio Loser: “Lamentablemente, Argentina tiene, en América Latina, el récord de programas en este siglo con el FMI”

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, pasó por Canal E y trazó un diagnóstico sobre el vínculo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, la política cambiaria y los desafíos que enfrenta el programa económico.

“Veo como una relación permanente, no, estoy poniéndola entre comillas”, señaló Claudio Loser al describir el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, y agregó: “Lamentablemente la Argentina tiene en América Latina el récord de programas en este siglo con el Fondo Monetario dentro de la región”. En esa línea, remarcó que el país es “el principal deudor de lejos del Fondo Monetario”, algo que, a su juicio, “es realmente una muestra de que no se han manejado las cosas bien por la Argentina”.

Las pretensiones del FMI en cuanto al tipo de cambio

Sobre el tipo de cambio y el rol del FMI, dijo que, “no lo vamos a saber, no lo vamos a saber”, sobre si el organismo pide un dólar más alto, aunque luego aportó su visión: “Yo diría hay que sacar la banda, no creo que la saquen, yo diría que el Fondo va a empujar para que se suban unos 100 puntos, digamos, a 1.650, una cosa así”. El objetivo central, explicó, es la acumulación de reservas: “Ciertamente el Fondo quiere que se compren reservas, no de a montones, poniéndolo en términos poco técnicos, sino en forma sostenida para ir acumulando reservas”.

Con respecto a la posibilidad de un esquema de compras al estilo chileno, Loser consideró que es viable: “Yo creo que sí, yo creo que sí”. Aunque aclaró que la estacionalidad argentina obliga a un diseño flexible. “No tendría que ser una línea recta, tendría que haber alguna curvatura”, explicó, y añadió: “Yo estoy seguro que el Banco Central lo tiene en claro”.

La volatilidad del dólar y el colchón fiscal

En relación con la inflación y el impacto de un ajuste cambiario, reconoció los riesgos pero destacó los amortiguadores fiscales y monetarios. “Evidentemente el dólar tiene un impacto, pero tiene la contraparte que es el resultado fiscal”, afirmó. Sobre la misma línea, subrayó: “Yo creo que eso puede ayudar muchísimo”. En ese marco, sostuvo que, aún con incertidumbre cambiaria, “las perspectivas de inflación, incluso con un dólar con incertidumbre, no son de un aumento inflacionario”.

El entrevistado también se refirió a la caída del consumo y a la apertura importadora. “Eso es cierto, en parte”, dijo sobre la inflación contenida por la debilidad de la demanda, pero aclaró que la apertura comercial también juega un rol. “La apertura de las importaciones también es un freno”, señaló, aunque defendió el proceso, “yo no estoy de acuerdo, aunque en el corto plazo sí”, y destacó “un gran aumento en las importaciones de bienes de capital”.