El economista, Orlando Ferreres, habló con Canal E y analizó el impacto económico, los posibles despidos, la evolución del empleo, la inflación y el tipo de cambio en el marco del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

“Todos colaboramos en algo para esta reforma y la vemos que puede ser positiva”, afirmó Orlando Ferreres, aunque advirtió que, “tiene sus costos también, como esto de sacar ese fondo común salarial de la parte de aporte patronal en tres puntos, que es bastante”.

Cambios en las indemnizaciones

Asimismo, explicó que el esquema busca reemplazar las indemnizaciones tradicionales: “No va a haber indemnizaciones porque todo el mundo podría cobrar de ese fondo si lo echaran. O sea que una cosa compensa a la otra”.

Ferreres también remarcó un punto sensible del proyecto: “Desde el punto 20 del costo tiene problemas para la parte jubilatoria”. Aun así, consideró que el balance general es favorable: “Cada cosa tiene su costo y hay que evaluarlo bien. Pero creo que está bien, para mí está bien”.

En relación al rol sindical, sostuvo: “Creo que es bueno para el país que haya una norma laboral más flexible que la que tenemos hasta este momento, que está dominada por el sindicalismo”.

Especulación entre las empresas

Sobre la posibilidad de despidos tras la sanción de la reforma, el entrevistado reconoció que hay empresas en pausa: “Puede ser que la gente esté esperando que salgan las nuevas leyes para poder usarlas. Creo que eso está ocurriendo en la práctica”.

Con respecto al destino de los trabajadores que podrían quedar fuera del sistema, señaló que sectores como Vaca Muerta no absorben grandes volúmenes de empleo: “Ocupa muy poca gente en proporción al valor que sale del producto”.