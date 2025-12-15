Camilo Tiscornia: “Si la inflación no cede, el Banco Central va a tener que tener tasas de interés más altas”

El economista, Camilo Tiscornia, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el escenario actual de la inflación, el comportamiento del dólar, la baja de tasas y las perspectivas para diciembre y los primeros meses del año.

Camilo Tiscornia aclaró un punto clave del debate económico: “Yo distinguiría la inflación de la banda, son dos cosas distintas”. Y explicó la relación entre precios y tipo de cambio: “La inflación te afecta al tipo de cambio real y la banda tiene que ver con el tipo de cambio nominal, obviamente que hay conexión entre ambas”.

Se estima una estabilidad del dólar a raíz de la suba de la inflación

Sobre la posibilidad de recalibrar el esquema cambiario, sostuvo: “Hay margen eventualmente para que si la inflación sigue un poco más alta, el tipo de cambio real pueda bajar un poco más y eso no necesariamente durante un tiempo tenga que necesariamente implicar un cambio en el régimen de bandas”.

Según Tiscornia, el objetivo oficial es claro: “El Gobierno va a apostar a tratar de que la inflación retome la tendencia a la baja”. Asimismo, contextualizó la suba inflacionaria reciente: “Tengamos en cuenta también el contexto en el cual subió la inflación, el momento en el cual el tipo de cambio subió bastante durante el tercer trimestre”.

El accionar del Banco Central para bajar la inflación

A su vez, planteó que, “proporcionalmente, el traspaso de inflación fue bastante bajo, lo cual permitió recuperar bastante el tipo de cambio real”. Sobre el escenario hacia adelante, sostuvo: “Si mi inflación no cede después de este momento medio complicado, el Banco Central va a tener que tener tasas de interés más altas, que es el modo habitual en que se controla la inflación en todas partes del mundo”.

Al referirse a la actual tasa real negativa, el entrevistado explicó: “Eso te refleja también la reversión de lo que hablábamos antes, hubo una dolarización muy fuerte en la previa de las elecciones y evidentemente eso se va desarmando”.

Por otro lado, subrayó que diciembre es un mes atípico: “Diciembre es un mes bastante especial por el aumento en la demanda de dinero que hay”. Y añadió: “La gente necesita más efectivo para los típicos pagos de fin de año”.