En “QR!”, Pablo Caruso cuestionó a Manuel Adorni: “Pusieron la vara tan alta que no la pudieron sostener”

En su editorial en el programa "QR!", emitido por Canal E, el conductor Pablo Caruso analizó la reciente conferencia de prensa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, y cuestionó varios de los argumentos que utilizó para defenderse de las denuncias en su contra.

“El problema del Gobierno es que puso la vara muy alta y ahora no llega”, sostuvo Caruso al referirse al discurso del funcionario.

Críticas al argumento del “mérito privado”

El conductor puso el foco en uno de los primeros ejes de la exposición de Adorni, quien aseguró que construyó su patrimonio tras más de 25 años en el sector privado.

Para Caruso, ese planteo abre una discusión de fondo: “No todos los que trabajaron 25 años pueden comprarse propiedades como las que menciona”, señaló, y cuestionó la idea de que el trabajo en el Estado tenga menor valor.

En ese sentido, advirtió que hay una “batalla cultural” detrás de ese discurso, que busca instalar que lo privado es virtuoso y lo público está asociado a prácticas negativas.

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Otro de los puntos analizados fue la defensa del Gobierno sobre la reducción del gasto público y los salarios de los funcionarios. Caruso cuestionó ese enfoque y planteó: “¿En qué momento el ajuste se convirtió en sinónimo de honestidad?”.

Además, remarcó que salarios bajos en la función pública pueden generar un problema estructural: “Si el funcionario no gana bien, solo pueden hacer política los que ya tienen plata”.

La “vara moral” del oficialismo

El periodista también apuntó contra la idea de superioridad ética que, según su mirada, intenta instalar el oficialismo. “Vinieron a decir que eran distintos, y esa es la vara que hoy los complica”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que el principal conflicto no es solo judicial, sino político: la distancia entre las promesas y la práctica.

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Sobre el final, Caruso se detuvo en la decisión de Adorni de no dar detalles por la existencia de una investigación en curso. El conductor puso en duda esa estrategia y planteó: “¿Qué podría mostrar hoy para despejar dudas que entorpezca una causa?”.

Para el periodista, una mayor exposición de información podría haber ayudado a recuperar credibilidad, en lugar de esperar el avance judicial.

Un Gobierno bajo presión

Finalmente, Caruso señaló que el oficialismo enfrenta dificultades para cerrar el tema en la agenda pública. “Antes podían decir ‘fin’ y dar por terminada una discusión. Hoy parece que eso ya no alcanza”, concluyó.

LB