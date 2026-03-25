Adorni y Bullrich se encontrarán este jueves en Casa Rosada para acercar posiciones

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la líder del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, se encontrarán este jueves 26 de marzo tras varias semanas enfrentados. Todavía no se definió el horario en que se reunirán.

Fuentes oficiales hablaron con la Agencia Noticias Argentinas y revelaron que la tensión entre los dos referentes de LLA comenzó cuando los viajes del ministro coordinador se convirtieron en tema de polémica pública y Adorni sintió que la senadora no lo defendió con la misma intensidad que otros colegas, incluyendo varios ministros.

Además, un sector del oficialismo sospecha que la grabación donde se ve al jefe de Gabinete caminando en una pista de aterrizaje rumbo a Punta del Este podría haber sido filtrada por Bullrich, quien durante dos años tuvo bajo su control la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que todavía hoy depende del ministerio de Seguridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Conferencias, fotos e hiperactividad: Adorni obligado a exponerse para preservar su rol en el Gobierno

Como respuesta, en la Cámara Alta expresaron que, en realidad, habría sido el asesor Santiago Caputo quien difundió el video del viaje del funcionario como venganza por su pérdida de influencia en el Ministerio de Justicia tras la salida de Sebastián Amerio, uno de sus hombres de confianza. Libertarios cercanos a Bullrich le dijeron a NA que “fue un golpe para Karina”, haciendo referencia a que Adorni es un hombre aliado con la hermana del presidente.

Karina Milei y Santiago Caputo

Además, tanto Bullrich como Adorni quieren postularse como jefe de Gobierno porteño en 2027 y la exministra entiende que Karina Milei apoyaría al jefe de Gabinete porque forma parte de su entorno más íntimo.

Desde Balcarce 50 aseguran que todos esos cruces forman parte del pasado. “Se limaron las asperezas y ya está todo bien”, expresaron sobre en la previa al encuentro que se realizará este jueves en el despacho del jefe de Gabinete para hablar sobre la agenda parlamentaria que intenta llevar adelante Milei.

Javier y Karina Milei

La conferencia de prensa de Manuel Adorni tras ser acusado de malversación de fondos públicos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio una conferencia de prensa donde habló sobre el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este; también se refirió a los cuestionamientos que recibió por el supuesto crecimiento de su patrimonio.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro: ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”, comenzó diciendo el jefe de Gabinete.

Y agregó: “Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas”. A continuación, remarcó que ya existen denuncias penales sobre el tema y que, como funcionario, no puede dar detalles de lo que pasó porque podría “interferir en esa investigación judicial”.

De la motosierra a los autos oficiales para las empleadas domésticas: la nueva polémica que salpica a Adorni

Además, remarcó que “todo lo que tiene está declarado” y señaló que sigue viviendo en Caballito y no puede hacerse responsable de las “barbaridades” que dijeron sobre él. “Lo de la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática que se armó en pos de dañar al Gobierno, porque ni siquiera es una operación contra mí. Esto, claramente, es una operación contra el Gobierno, como hubo otras, ¿no? No estoy inaugurando la sesión de ataques al Gobierno, soy uno más en esta filita de ataques que estamos recibiendo”, indicó.

Manuel Adorni y su esposa

Sobre el viaje a Punta del Este en un jet privado junto a su familia, el funcionario dijo que “fueron vacaciones con mis hijos menores de edad y todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto. De todas maneras, no digo nada, me la aguanto, pero es un tema de mi vida privada; por lo tanto, si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia, pero es un tema estrictamente familiar”.

El jefe de Gabinete cerró la conferencia aclarando que el presidente “no tiene que pedirle la renuncia, ni tampoco él presentarla” porque “las renuncias siempre están a disposición desde que cada uno de nosotros fuimos nombrados. De hecho, acá tenés a los ministros que te lo pueden confirmar. Cuando el presidente no nos requiera más o considere que tenemos que dar un paso al costado, lo damos, nos vamos a nuestras casas y habremos cumplido con lo que hicimos en el período que estuvimos en el Gobierno”.

HM