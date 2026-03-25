Con pocas precisiones, Adorni respondió preguntas con el guión de Santiago Caputo y el apoyo de Karina

El dispositivo comunicacional que montó la Casa Rosada para blindar al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio del vendaval de denuncias y polémicas que asolan a una de las principales figuras del gobierno no logró desviar el eje de la polémica.

Según trascendió, la conferencia de prensa fue una iniciativa del propio ministro coordinador, quien acorralado, retomó la palabra luego de meses de escasas ponencias. La última abierta a preguntas, había sido el pasado 30 de diciembre. Ni el presidente Javier Milei ni Karina Milei le pidieron que se exponga. Sin embargo, el apoyo de la Secretaria General llegó luego de la conferencia con un tuit: "Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni".

La crisis que atraviesa el Gobierno de Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, puso una tregua en la interna con el asesor Santiago Caputo, luego de semanas de máxima tensión.

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Forzado, el “team Karina” pidió asistencia al asesor, especialista en materia de comunicación quien estuvo en la sala de conferencias por primera vez desde el inicio de la gestión. El asesor ingresó silbando a la sala de conferencia, casi un gesto triunfante en medio de las tensiones internas. Durante varios pasajes de la conferencia, asintió, como validando las respuestas que hilvanaba Adorni.

Hubo reuniones y comités de crisis. Equipos que intercambiaron mensajes. Nadie se arroga la autoría de haberle pedido a Caputo que asista a la mano derecha de Karina, en medio de la peor crisis del Gobierno.

Sin embargo, hubo encuentros de los equipos de comunicación que se gestaron durante el fin de semana largo de urgencia. El lunes y también el martes. En Casa Rosada reconocieron que la marcha por el 50° aniversario del último Golpe de Estado les dio un respiro en la agenda.

Hubo encuentros virtuales con los que Adorni pretendió asesorarse y salir al ruedo nuevamente, para poder dar vuelta la página. La asesoría llegó. Adorni y Caputo también conversaron en la previa de la conferencia.

Las entrevistas que Adorni había bridado anteriormente primero con Eduardo Feinmann, (cuando todavía estaba en Nueva York en el “Argentina Week”) y luego con Luis Majul, lo habían mostrado “a la defensiva”. Poco claro. Incluso dejó para la historia el celebre “deslomado”.



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Fue allí en donde el asesor intercedió. Hubo una decisión comunicacional de mostrar al jefe de Gabinete “más agresivo”, salir de la zona defensiva para avanzar en polémicas con los periodistas. Incluso, Adorni señalando los comentarios de los periodistas en redes.

Hubo otra decisión clave: evitar dar detalles respecto de su patrimonio, de la compra de inmuebles y de cómo se solventaron los gastos por el viaje a Punta del Este en un avión privado y dejarlo en el ámbito judicial. “Mi dinero lo gasto en lo que a mí me parece mejor. Y sobre mis decisiones de gasto no lo voy a discutir con un periodista”, dijo.

El ministro coordinador debió explicar puertas adentro del Gobierno sus movimientos económicos. La compra del pasaje (cuyas facturas están a nombre de Agustín Issin y Alpha Centauri) estarían internamente aclaradas. También la compra de un inmueble en Caballito, en donde Adorni reconoció que vive hoy día. Durante la conferencia, Adorni dijo en reiteradas ocasiones que sus cambios patrimoniales todavía no se vieron reflejadas en sus DDJJs presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero

La explicación que da la Casa Rosada es que el objetivo de la conferencia fue instalar nuevamente la agenda legislativa. Lo que ya había anunciado Adorni a través de un tuit el martes pasado luego de la última reunión de Mesa Política. La agenda legislativa no mueve el amperímetro.

Para respaldar a Adorni estuvieron los ministros Mario Lugones, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva, Luis Caputo y Pablo Quirno; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.