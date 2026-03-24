Elon Musk confirmó que la empresa Neuralink inició formalmente su etapa de producción masiva de dispositivos durante este 2026. El anuncio se dio en una actualización sobre los avances en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora. La transición marca el final de la fase experimental para dar paso a un modelo de fabricación industrial que busca escalar el acceso a esta tecnología.

El objetivo central es la fabricación en serie de los hilos y chips que componen el implante conocido como "Link". La empresa busca estandarizar los procesos de ensamble para garantizar la disponibilidad del hardware en centros médicos. Según detalló Musk, la infraestructura de la compañía permite proyectar una distribución global de los dispositivos en el corto plazo, bajo normas de calidad internacionales.

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La prioridad se mantiene en el ámbito médico para pacientes con cuadriplejia o lesiones de la médula espinal. El sistema permite que los usuarios controlen computadoras o prótesis a través del pensamiento. La producción a gran escala pretende reducir los costos y acelerar los tiempos de espera para las personas que califican para los ensayos clínicos y procedimientos aprobados por los organismos de salud.

¿Cómo funciona el robot quirúrgico de Neuralink en la fase industrial?

Un componente clave es el robot quirúrgico encargado de la inserción de los electrodos en el tejido cerebral. El autómata tiene la capacidad de maniobrar hilos microscópicos con una precisión que supera las capacidades manuales de un cirujano. La automatización de este proceso es fundamental para el plan de Musk de realizar miles de intervenciones anuales con un margen de error mínimo.

El robot utiliza sistemas de visión artificial para identificar los vasos sanguíneos y evitarlos durante la inserción. Esto reduce el riesgo de hemorragias y trauma tisular durante el procedimiento. La intención de la compañía es que la intervención sea mínimamente invasiva y que el tiempo de recuperación del paciente se reduzca a pocas horas tras la operación, facilitando el alta médica rápida.

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La tecnología de Neuralink capta señales neuronales que se decodifican mediante algoritmos de aprendizaje automático. Los datos se transmiten de forma inalámbrica a una aplicación que traduce la intención del usuario en comandos digitales. Con la producción masiva, la empresa inició la actualización de su software para mejorar la velocidad de respuesta y la precisión del sistema de control.

¿Cuál es el alcance de la interfaz cerebro-computadora para 2026?

A pesar de que el enfoque es terapéutico, la compañía contempla aplicaciones más amplias para el público general en el futuro. Musk señaló que la infraestructura actual sienta las bases para una integración entre la inteligencia humana y la artificial. No obstante, las regulaciones limitan el uso de estos dispositivos a casos de necesidad clínica extrema bajo supervisión médica y ética estricta.

La FDA mantiene un seguimiento riguroso sobre los resultados de los pacientes implantados hasta la fecha. Los informes técnicos indican que los usuarios lograron navegar por internet y utilizar videojuegos con una latencia mínima. Estos resultados impulsaron la decisión de escalar la producción para cubrir la demanda de nuevos voluntarios en los programas de investigación extendidos en diversos hospitales.

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Los nuevos módulos cuentan con una mayor densidad de electrodos, lo que permite captar más neuronas individuales simultáneamente. Este avance técnico busca incrementar el ancho de banda de la comunicación entre el cerebro y la máquina. La empresa trabaja en la certificación de plantas de manufactura que cumplan con los estándares internacionales de dispositivos médicos de clase III.

Neuralink confirmó que los datos de las cirugías automatizadas se centralizan en optimizar los algoritmos del robot. Cada procedimiento aporta información técnica que permite al sistema adaptarse a las variaciones anatómicas de los pacientes. La empresa cerrará el ejercicio fiscal con un informe detallado sobre la capacidad de sus nuevas líneas de montaje en una conferencia de prensa en diciembre.

BGD/ML