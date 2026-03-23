A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 23 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, lunes 23 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta

A cuánto coriza el dólar Oficial, hoy lunes 23 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 23 de marzo el dólar blue cotiza a $1.360 para la compra y $1.410,00 para la venta

La Libertad Endeuda: 6 de 10 familias toman deuda para comer o servicios, y 9 de cada 10 tiene problemas para pagar

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 23 marzo

A cuánto cotza el dólar MEP, hoy lunes 23 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.418,20 para la compra y $1.428,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 23 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 23 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 23 de marzo a $1.468 para la compra y $1.470,50 para la venta

Industria textil en crisis: las ventas caen 8,4% y los despidos ya alcanzan el 21%

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 23 de marzo en $1.475,80 para la compra y $1.475,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 23 de marzo a $1.833 como referencia de dólar tarjeta.

El sueldo de docentes universitarios tiene que subir 50% para mantener poder adquisitivo

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 633 puntos básicos este lunes 23 de marzo.