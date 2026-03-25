La causa judicial contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial en Brasil, dio un nuevo giro en las últimas horas. Después de que el juez que avaló el pedido para que regrese a Argentina tras conocerse que deberá indemnizar a los denunciantes y cumplir con tareas comunitarias, cambió de parecer y le ordenó que permanezca en Río de Janeiro hasta que dicte el fallo definitivo.

La decisión va en contra de lo que había sostenido la defensa de la joven oriunda de Santiago del Estero y la Fiscalía, que no se había opuesto a que la acusada regresara al país. Según lo trascendido, se acordó que Páez pague una caución, repare económicamente a las víctimas y realice en territorio argentino las tareas comunitarias que eventualmente se le impondrán.

Caso Agostina Páez: su defensa negó injerencia política y el juez ordenó que cumpla tareas comunitarias en Argentina

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Este martes, se llevó a cabo la audiencia clave por los hechos que ocurrieron el 14 de enero pasado, cuando Agustina y sus amigas mantuvieron una fuerte discusión con los empleados de un bar de Ipanema por el pago de una cuenta, que ellas reclamaban ya haber abonado. El episodio derivó en un fuerte cruce y posteriormente una cámara la captó realizando gestos racistas hacia un grupo de hombres, cuando uno de ellos se tomó sus genitales.

Durante la jornada presidida por el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, en lugar de que la Fiscalía sostuviera las tres denuncias en su contra, con una pena en expectativa máxima de 15 años, la redujo a una solo tomada como un delito continuado contra tres víctimas, y solicitó que recibiera dos años de prisión (el mínimo). Esa pena es reemplazable por los resarcimientos monetarios y las labores comunitarias.

Agostina Paez, la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo.

Según indicó la abogada Carla Junqueira, el magistrado le expresó que esta semana iba a tener listo el fallo pero, al parecer, "cambió de idea" y decidió no levantar las cautelares que por el momento no le permiten a Agostina salir de Brasil, lugar en el que permanece alojada hace más de dos meses con tobillera electrónica. Además, Schilling Pollo Duarte adelantó que se tomará entre 15 y 20 días para la resolución.

"Ella no puede volver a Argentina antes del fallo definitivo. Yendo contra la opinión de la Fiscalía, de la querella... Rechazó la revocación de las cautelares hasta que presentemos los alegatos finales“, precisó Junqueira, representó en Brasil a la actriz Thelma Fardin en la causa por abuso contra Juan Darthés. “Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación", agregó en diálogo con Infobae.

En ese contexto, la letra brasileña afirmó que avanzará con un hábeas corpus para intentar revertir esta situación y también realizará una rápida presentación de sus alegatos para que no pase más tiempo.

Cuánto podría llegar a pagar

Según Junqueira, durante la audiencia en el Tribunal Penal Nº 37 de Río de Janeiro, la Fiscalía pidió el depósito inmediato de al menos el 50% de dicha caución como condición para autorizar su salida del país. Aunque aún resta que el juez decida cuál será el monto, la parte acusatoria solicitó un valor cercano a los US$50.000 por cada una de las tres víctimas además del trabajo comunitario.

Por su parte, Páez dijo que tiene la intención de trasladar esta “enseñanza sobre el racismo” a la Argentina, para que no quede en el olvido, con distintas medidas de concientización. En ese sentido, publicó en su cuenta de Instagram un posteo acerca de la causa y su situación judicial, poco después de haberse disculpado por sus gestos.

“En este tiempo aprendí lo que es el racismo. Lo que sufrieron y sufren muchas personas. Me informé, hablé con ellos y entendí el dolor que puede causar. Los días fueron muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión”, comenzó diciendo en un extenso posteo en una historia.

Luego, continuó: "Pedí perdón y hoy vuelvo a hacerlo. Cometí un grave error, me equivoqué, sea cual sea el contexto en el que pasó. La repercusión hizo que se hable del racismo tanto en mi país como en otros lugares del mundo". Al respecto, añadió: “Me comprometo a que esto no quede solo aquí. Voy a utilizar mis redes para contarles un poco lo que aprendí y viví en este duro proceso”.

"Agradezco profundamente a mis compatriotas que me han apoyado y me han dado fuerzas en estos momentos difíciles. Sus mensajes de apoyo, oraciones y palabras han sido un gran consuelo. Espero volver pronto a casa, Argentina, y a mi amada provincia de Santiago del Estero”, concluyó.

FP