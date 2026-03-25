Caso Agostina Páez: su defensa negó injerencia política y el juez ordenó que cumpla tareas comunitarias en Argentina

La defensa de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de injuria racial en Brasil, negó este miércoles en Río de Janeiro cualquier injerencia política en la decisión judicial que le permitió regresar al país para cumplir tareas comunitarias. La declaración se produjo en una conferencia de prensa en el Consulado argentino, un día después de la audiencia en la que el juez resolvió que la joven cumpla la condena en Argentina, tras más de dos meses con tobillera electrónica.

En la audiencia del martes, la fiscalía solicitó que Páez fuera condenada a dos años de prisión en suspenso o, en su defecto, a realizar tareas comunitarias. Finalmente, el magistrado optó por esta última alternativa y autorizó su regreso a la Argentina bajo condiciones que aún deberán ser precisadas en el fallo definitivo.

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La decisión judicial quedó envuelta en una controversia política luego de que la diputada Marcela Pagano afirmara en redes sociales que el resultado estuvo vinculado a su presentación en la causa como “fiadora solidaria”. Sin embargo, la defensa de la abogada desestimó esa versión.

“El consulado presentó una nota ante el tribunal en la que explicó las herramientas jurídicas y que ella iba a seguir sujeta a la legislación brasileña, pero desde Argentina. El juez lo leyó y lo tomó en consideración”, explicó Carla Junqueira, abogada de Páez, durante la conferencia.

Consultada sobre la intervención de Pagano, la letrada agradeció el acompañamiento, pero descartó cualquier influencia sobre el fallo: sostuvo que no considera “factible que el Poder Judicial de Brasil sea permeable a ese tipo de cuestiones políticas”.

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Respecto de los pasos a seguir, la defensa indicó que el fallo definitivo establecerá cómo deberán realizarse las tareas comunitarias y cuál será el monto de la fianza. También permanece abierta la definición sobre la compensación económica solicitada por la fiscalía.

Otro de los puntos más relevantes es el pedido de indemnización: el Ministerio Público requirió que Páez pague cerca de 50.000 dólares a cada una de las personas afectadas por los hechos. Aunque el juez aún no fijó los montos finales, la eventual condena incluiría una reparación económica directa. “No sé cómo vamos a hacer para pagar”, admitió la joven.

En declaraciones televisivas, Páez confesó estar arrepentida por su conducta: “Me arrepiento de haber reaccionado mal, sea el contexto que sea. Estoy pagando por eso”, dijo. También aseguró haber recibido amenazas y haber temido por su vida durante las últimas semanas.

Durante la audiencia, según su propio testimonio, pidió disculpas a las víctimas de manera individual. “Le pedí disculpas a cada uno por separado, mirándolos a los ojos, diciéndoles que me arrepentía”, señaló.

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