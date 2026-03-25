Los jugadores de la Selección que se pronunciaron por los 50 años del golpe

Se cumplieron 50 años del inicio la última dictadura cívico-militar en Argentina y las múltiples manifestaciones por la Memoria sumaron una escueta presencia entre la Selección argentina. Germán Pezzella (River) y Ángel Di María (Rosario Central) fueron los únicos campeones del mundo que compartieron reflexiones en sus redes sociales.

Sin embargo, se sumaron al pedido del Día de la Memoria otras figuras del fútbol nacional, como Juan Pablo Sorín (ex River y Selección Argentina), Juan Sebastián Verón (ídolo y presidente de Estudiantes de la Plata), Claudio "Turco" García (ex bicampeón de América), entre otros.

Pese a que en tiempos actuales las manifestaciones personales se trasladaron a las redes sociales, el reclamo colectivo por la Memoria, la Verdad y la Justicia se congregó en las calles, con acto central en la Plaza de Mayo.

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Los clubes también se pronunciaron por Memoria y Justicia

La gran mayoría de los clubes de la Liga Profesional, y otros tantos del ascenso, difundieron mensajes para remarcar su firme postura contra el proceso que dio a uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina.

Captura @estoesblender

Boca y River compartieron imágenes y mensajes en sus cuentas oficiales, reafirmando el compromiso con la democracia y el pedido de justicia por los desaparecidos durante la Dictadura Militar

Entre las producciones especiales para la fecha se destacaron las que realizaron Estudiantes de la Plata, San Lorenzo, Banfield, Newells's y Platense. Estas instituciones eligieron el método de la animación para contar una historia vinculada a los fanáticos desaparecidos.

El pasado fin de semana, algunos equipos salieron a la cancha con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo bordados en la camisetas, mientras que otros mostraron la frase "Nunca Más".