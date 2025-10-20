El futbolista profesional Germán Pezzella, marcador central de River Plate y Campeón del Mundo en Qatar 2022 con la selección nacional de Argentina, se habría separado de su esposa, la modelo e influencer Agustina Bascerano, con quien estuvo casado durante más de una década. A la ruptura se le suma una supuesta infidelidad —lo que llaman una 'doble vida'— del defensor con la promotora de Turismo Carretera Agustina Tedesco lo que habría complicado aún más la situación.

Según las versiones difundidas recientemente, la tercera en discordia también habría engañado a su propio esposo e hijos y ahora estaría en pareja con el futbolista, según se contó en Puro Show de El Trece.

Apenas hace unos días, la creadora de la cuenta de Instagram @gossipeame, Marcia "Pochi" Frisciotti, había insinuado la crisis luego de que la mujer borrara de sus redes sociales todas las fotos con el defensor. En este momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones y mantuvieron absoluto silencio ante las versiones que circulan.

La esposa, Bascerano, tomó la decisión de separarse luego de que se filtraran estas infidelidades y cambios en sus redes sociales que revelaron el conflicto

Durante los años que estuvieron en pareja, llevando su relación a lo largo de diferentes países, principalmente en Europa, para acompañar la carrera profesional de Pezzella

La pareja compartió su vida principalmente en Europa, construyendo un hogar mientras Pezzella desarrollaba su carrera

El origen del conflicto se remonta a la adolescencia de las dos mujeres, quienes se conocían desde chicas aunque no eran amigas y, en ese entonces, Bascerano había tenido un novio llamado Santiago Ramírez, de quien se separó en 2011, un año antes de conocer a Pezzella, marcando así el inicio de tensiones que persistirían con el tiempo.

Situación que se volvió más compleja cuando Ramírez posteriormente tuvo un hijo con Tedesco, lo que significa que ambas estado en pareja con el mismo hombre. Años después, le habría sido infiel con Manu Urcera, actual esposo de Nicole Neumann, y luego tuvo otra relación con Pedro Gentile, empresario de Turismo Carretera, con quien tuvo su segundo hijo.

Al mismo tiempo, Pezzella y Bascerano mantenían una relación larga y estable hasta octubre del año pasado, cuando comenzaron a surgir los primeros rumores de separación. El affaire habría comenzado en marzo de este 2025, cuando Tedesco inscribió a sus amigos en la escuela a la que también asistían los hijos de Marcos “Huevo” Acuña y Julia Silva, quien la presentó a Pezzella en una fiesta de cumpleaños mientras su esposo estaba de viaje.

Desde el lado de Tedesco, el vínculo con Pezzella se habría tratado de una especie de “venganza” hacia Bascerano, quien supuestamente la había engañado años atrás con Ramírez. Actualmente, ambas parejas habrían terminado sus relaciones y el futbolista de River Plate estaría en pareja con la promotora, aunque aún no hicieron público su romance.

Quién es Agustina Tedesco, la tercera en discordia entre Germán Pezzella y Agustina Bascerano

La joven argentina se dio a conocer por su participación en la telenovela Consentidos, donde interpretó a “Serena” a los 15 años. Aún así, en los últimos días se volvió mediática por su implicación en un escándalo amoroso: habría mantenido una relación paralela con el futbolista Germán Pezzella, lo que habría culminado en la ruptura del matrimonio del campeón del mundo.

Aunque su popularidad actual está vinculada a este episodio, su perfil muestra múltiples facetas entre lo artístico y lo social. De esta manera, además de su breve trayectoria actoral, mantiene presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, con más de 12.000 seguidores, donde comparte momentos de su vida cotidiana.

Su trayectoria principal está vinculada a la actuación, especialmente por su papel en la telenovela argentina "Consentidos"

En la actualidad, además de su pasado artístico, se ha hecho conocida por su presencia en redes sociales

Agustina Tedesco, quien también estaba en pareja y tenía hijos, estaba vinculada a un piloto con quien tiene dos hijos, según fuentes cercanas. A pesar del escándalo, ni ella ni Pezzella realizaron declaraciones públicas, y la vida familiar de la ahora promotora permanece discreta fuera del contexto mediático del caso.

