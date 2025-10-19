Elecciones en Talleres: Andrés Fassi arrasó y seguirá al frente del club hasta 2029

Con una jornada marcada por la masividad y la normalidad, Talleres vivió este domingo una verdadera fiesta. Pasadas las 17.30 se cerraron las urnas en La Boutique y el Polideportivo Juan Pelatto, donde socios, dirigentes y exjugadores acompañaron un proceso electoral histórico para el fútbol cordobés.

Andrés Fassi consiguió un importante respaldo que lo proyecta hasta 2029, convirtiéndose en el primer presidente del club en alcanzar cuatro mandatos consecutivos. Según datos extraoficiales, su lista “Adelante Talleres” sumó alrededor del 80% de los votos, mientras que Román Huespe (“Talleres Somos Todos”) y Adrián Gruppi (“Talleres es de su Gente”) se repartieron el resto.

Andrés Fassi: “Esto no se trata de intenciones, sino de nivel de conocimiento y capacidad de gestión”

El dato para tener en cuenta es que la lista que encabeza Huespe habría logrado el 25% de los votos, por lo que estaría en condiciones de contar con unos 15 asambleístas.

Según informó Miguel Cavatorta, jefe de comunicaciones y candidato a vicepresidente, más de 10 mil socios habían votado antes del cierre de urnas, una cifra inédita para un club cordobés. “Estamos muy contentos y agradecidos con la participación de la gente”, destacó.

Las elecciones enfrentaron tres listas y definieron los cargos de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes, en una jornada que marcó un nuevo hito democrático para la institución.

Noticia en desarrollo