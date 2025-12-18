UNITEFA inauguró su nuevo edificio en Ciudad Universitaria para potenciar el desarrollo farmacéutico

Con la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), del CONICET y de la Facultad de Ciencias Químicas, el martes 16 de diciembre se inauguró la nueva sede de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA). El acto se realizó en Ciudad Universitaria, en la ciudad de Córdoba.

Durante el acto, la decana de la FCQ, Silvia Correa, destacó que la concreción del edificio es resultado de “acuerdos y del trabajo conjunto entre la UNC, el CONICET y un colectivo de investigadores”, y subrayó que el logro se da en un contexto de “profunda crisis para el sistema científico nacional”. En ese marco, remarcó que la ciencia requiere inversión sostenida, tiempo y continuidad para formar recursos humanos de excelencia y transformar el conocimiento en innovaciones concretas.

Villa María lanzó el Festival de Peñas en la ex Legislatura: conocé la grilla completa

La directora de UNITEFA, María Eugenia Olivera, señaló que el nuevo edificio “es único en la UNC, no solamente por la infraestructura, sino también por lo que administra”, y explicó que el espacio alberga una planta piloto para el desarrollo de medicamentos magistrales. “No se trata de tener más metros cuadrados, se trata de capacidad tecnológica”, afirmó, y precisó que la planta permitirá abordar tanto desarrollos propios como demandas del sector productivo y sanitario.

El edificio cuenta con una superficie de 1.300 metros cuadrados e incluye áreas destinadas a la preparación de medicamentos líquidos no estériles y sólidos, además de laboratorios para investigación, control de calidad, escalado productivo y transferencia tecnológica.

El déficit de la Caja se arregla rajando a los ñoquis de las Agencias, aseguró Rodrigo de Loredo

En la inauguración, el rector de la UNC, Jhon Boretto, y el presidente del CONICET, Daniel Salamone, coincidieron en destacar la importancia del trabajo colaborativo entre ambas instituciones. Salamone sostuvo que el nuevo edificio permitirá no solo el desarrollo farmacéutico, sino también fortalecer la vinculación con la industria, al tiempo que remarcó el potencial del sector farmacéutico argentino y la necesidad de apostar a productos originales con proyección internacional.