Villa María lanzó el Festival de Peñas en la ex Legislatura: conocé la grilla completa

En un acto realizado hoy en la ex Legislatura provincial, el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, junto a autoridades municipales y del Ente de Deporte y Turismo, presentó oficialmente la grilla de la 58° edición del Festival de Peñas, que se llevará a cabo del 6 al 10 de febrero.

Durante el lanzamiento, Accastello destacó la recuperación del carácter internacional del evento: “Volvemos a tener una visita internacional, que el contexto nos estaba marginando”, señaló en referencia a la llegada de los colombianos Morat. Además, el intendente subrayó la identidad del evento: “Me tocó recorrer muchos festivales y todos tienen una particularidad. El nuestro ha vuelto a lograr instalarse como un festival experiencia; cada noche lo es, y en una misma noche el público podrá encontrar múltiples opciones”.

El intendente agregó que: “La gente disfruta por la proximidad que tiene el Anfiteatro entre el artista y el espectador. A veces aparecen invitados que no están en la grilla porque todos quieren estar en Villa María”, afirmó el intendente.

Uno de los anuncios más celebrados fue el retorno de Fito Páez tras casi dos décadas. Al respecto, Marcos Bovo, Secretario de Gobierno y Cultura, recordó que “Fito era muy solicitado y vuelve al Anfiteatro después de casi 20 años, le vamos a dar la oportunidad a artistas locales”.

Una grilla para "contener y contentar"

Marcos Bovo enfatizó el espíritu vanguardista del festival: “Se fueron abriendo nuevos géneros musicales. Buscamos contener y contentar a la mayor cantidad de público posible”. En ese esquema, se confirmó que el lunes será la noche del cuarteto —“eso no se discute”, afirmó Bovo—, mientras que el martes se apostará por un mix internacional.

Programación Día por Día:

• Viernes 6: Soledad, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Chaqueño Palavecino y Los Tekis. "Tenerlos a todos juntos es increíble", destacó Accastello.

• Sábado 7: Q’ Lokura, Emanero, Luck Ra y La Joaqui.

• Domingo 8: Abel Pintos, Fito Páez, Fabricio Rodríguez y la artista local Emma Roach, cumpliendo con el objetivo de dar espacio a los talentos de la ciudad.

• Lunes 9: La noche del cuarteto con 8 o 9 de las mejores bandas (Ulises, LBC y Euge Quevedo, DesaKta2, La Pepa Brizuela, entre otros).

• Martes 10: Morat, Coti y Juli (Puli) Cardozo, a quien el intendente agradeció especialmente durante la presentación.

Ciudad preparada para el turismo

Las autoridades coincidieron en que la infraestructura de Villa María es clave para el éxito del festival. El presidente del Ente de Deporte y Turismo, Alejandro Mana, invitó a disfrutar de la propuesta integral de la ciudad: “Villa María está preparada para recibir al turismo. Tenemos 16 kilómetros de costanera donde se podrá andar en kayak o en bici. Hay todo un recorrido peñero con artesanos y shows musicales; es un festival familiar y nos da mucho orgullo que así sea”.

Las entradas para la "Experiencia Villa María" ya se encuentran disponibles en el sitio https://www.edenentradas.com.ar.