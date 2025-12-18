Los alquileres en Córdoba subieron 51,8% en 2025 y superaron la inflación: el informe de una web de clasificados

El mercado de alquileres en Córdoba registró un incremento de 51,8% durante 2025, por encima de la inflación acumulada del 30,6%, lo que representa un aumento real del 21,2%. Así lo reveló el último informe de Zonaprop correspondiente a noviembre de 2025.

El precio medio de alquiler de un departamento de un dormitorio y 50 metros cuadrados se ubica en $544.259 mensuales, con un incremento del 5,9% en los últimos tres meses. En tanto, un departamento de dos dormitorios y 70 metros cuadrados alcanza los $690.511 por mes, según los datos relevados por el portal de clasificados inmobiliarios.

El estudio detalla que el precio de alquiler en la capital cordobesa es 25% inferior al registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde un departamento similar se alquila por $729.916 mensuales.

Valle Escondido, el barrio más caro para alquilar

El análisis de Zonaprop identificó importantes disparidades en los valores de alquiler según la zona de la ciudad. Valle Escondido encabeza el ranking de barrios con la oferta más costosa, con un precio medio de $706.298 mensuales. Le siguen Cerro Chico ($693.146) y Nueva Córdoba ($685.244).

En el extremo opuesto, General Bustos se posiciona como el barrio más económico para alquilar, con valores de $363.373 por mes. Las Palmas ($368.398) y San Martín ($401.755) completan el listado de zonas más accesibles.

El estudio de Zonaprop se basa en todos los anuncios de inmuebles publicados en su plataforma y utiliza prácticas estadísticas internacionales con cálculo y publicación mensual.