Encuesta presidentes: Javier Milei alcanza el 44% de aprobación y Claudia Sheinbaum lidera la región con un 61%

El monitoreo mensual de Latam Pulse analizó la aprobación presidencial y la evaluación de los gobiernos en seis países de América Latina. El relevamiento, hecho a mediados de diciembre, mostró marcadas diferencias en el respaldo político a nivel regional.

Javier Milei, Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro, Silvia Sheinbaum y José Jerí
Javier Milei, Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro, Silvia Sheinbaum y José Jerí | Collage

La iniciativa conjunta de AtlasIntel y Bloomberg, conocida como Latam Pulse, difundió su encuesta mensual sobre la situación política y social en Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. El relevamiento combina distintos indicadores que permiten seguir la evolución del clima político, económico y social de la región, entre ellos la aprobación presidencial y la evaluación de las gestiones de gobierno.

El estudio se realizó entre el 10 y el 15 de diciembre e incluyó 5.139 encuestados en Argentina, 18.154 en Brasil, 5.536 en Chile, 3.071 en Colombia, 4.571 en México y 2.926 en Perú. En todos los países, el margen de error fue de ±1 punto porcentual.

En materia de aprobación presidencial, el informe muestra escenarios dispares. En Argentina, Javier Milei registró un 44% de aprobación y un 52% de desaprobación. En Brasil, Lula da Silva alcanzó un 49% de respaldo, frente a un 51% de rechazo. En Chile, Gabriel Boric obtuvo apenas un 37% de aprobación y un 61% de desaprobación, en un contexto marcado por la reciente derrota electoral de su espacio político frente al candidato opositor José Antonio Kast.

Encuesta: Claudia Sheinbaum encabeza el ranking de aprobación latinoamericano, le sigue Lula da Silva y más atrás Milei

En Colombia, Gustavo Petro cosechó un 39% de aprobación y un 58% de desaprobación. México mostró el dato más favorable de la región: la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un 61% de aprobación, contra un 32% de desaprobación. En Perú, José Jerí superó levemente la media regional con un 51% de aprobación, un 39% de desaprobación y un 11% de respuestas “no sabe”, el nivel más alto de indefinición entre los países analizados.

Aprobación presidencial y de gestión

Evaluación de gestiones de gobiernos

La evaluación de las gestiones de gobierno reflejó tendencias similares, aunque con variaciones en los porcentajes. En Argentina, pese al 44% de aprobación personal del presidente, la gestión obtuvo solo un 35% de respaldo, frente a un 48% de desaprobación. En Brasil, la administración de Lula exhibió una marcada paridad, con un 47% de aprobación y un 49% de rechazo.

En Chile, la gestión de Boric mostró números alineados con el escenario electoral reciente: 29% de aprobación y 53% de desaprobación. En Colombia, el gobierno de Petro registró un 33% de aprobación frente a un 51% de desaprobación.

México volvió a destacarse con los mejores registros: un 49% de los encuestados aprobó la gestión de Sheinbaum y un 29% la desaprobó. En Perú, en cambio, predominó la indefinición: el 44% respondió “no sabe”, mientras que el 25% aprobó la gestión presidencial y el 31% la desaprobó.

