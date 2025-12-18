La iniciativa conjunta de AtlasIntel y Bloomberg, conocida como Latam Pulse, difundió su encuesta mensual sobre la situación política y social en Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. El relevamiento combina distintos indicadores que permiten seguir la evolución del clima político, económico y social de la región, entre ellos la aprobación presidencial y la evaluación de las gestiones de gobierno.

El estudio se realizó entre el 10 y el 15 de diciembre e incluyó 5.139 encuestados en Argentina, 18.154 en Brasil, 5.536 en Chile, 3.071 en Colombia, 4.571 en México y 2.926 en Perú. En todos los países, el margen de error fue de ±1 punto porcentual.

En materia de aprobación presidencial, el informe muestra escenarios dispares. En Argentina, Javier Milei registró un 44% de aprobación y un 52% de desaprobación. En Brasil, Lula da Silva alcanzó un 49% de respaldo, frente a un 51% de rechazo. En Chile, Gabriel Boric obtuvo apenas un 37% de aprobación y un 61% de desaprobación, en un contexto marcado por la reciente derrota electoral de su espacio político frente al candidato opositor José Antonio Kast.

En Colombia, Gustavo Petro cosechó un 39% de aprobación y un 58% de desaprobación. México mostró el dato más favorable de la región: la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un 61% de aprobación, contra un 32% de desaprobación. En Perú, José Jerí superó levemente la media regional con un 51% de aprobación, un 39% de desaprobación y un 11% de respuestas “no sabe”, el nivel más alto de indefinición entre los países analizados.

Evaluación de gestiones de gobiernos

La evaluación de las gestiones de gobierno reflejó tendencias similares, aunque con variaciones en los porcentajes. En Argentina, pese al 44% de aprobación personal del presidente, la gestión obtuvo solo un 35% de respaldo, frente a un 48% de desaprobación. En Brasil, la administración de Lula exhibió una marcada paridad, con un 47% de aprobación y un 49% de rechazo.

En Chile, la gestión de Boric mostró números alineados con el escenario electoral reciente: 29% de aprobación y 53% de desaprobación. En Colombia, el gobierno de Petro registró un 33% de aprobación frente a un 51% de desaprobación.

México volvió a destacarse con los mejores registros: un 49% de los encuestados aprobó la gestión de Sheinbaum y un 29% la desaprobó. En Perú, en cambio, predominó la indefinición: el 44% respondió “no sabe”, mientras que el 25% aprobó la gestión presidencial y el 31% la desaprobó.

