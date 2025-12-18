El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se pronunció respecto al conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. En ese sentido, le restó importancia al viaje del titular de la institución futbolística al complejo Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.

El diplomático enfatizó que la foto de Tapia capturada allí carece de relevancia en términos políticos o diplomáticos. “Todo el mundo que va a Mar-a-Lago quiere tomarse una foto. Ah, ¡y se puede tomar una foto! Entonces, el gesto que fue ahí se tomó una foto. Eso no significa nada”, declaró Lamelas en entrevista con el medio Infobae.

La foto de Claudio "Chiqui" Tapia en Mar-a-Lago

La imagen de Tapia en Mar-a-Lago se dio en un contexto en el que el máximo dirigente del fútbol argentino se encuentra en el centro de atención por los estados financieros de la AFA, una mansión en Pilar que pertenecería a su tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino, la financiera Sur Finanzas, viajes en aviones privados con costos millonarios y todo un entramado de sociedades que, según el Gobierno, formarían parte de una organización dedicada al lavado de dinero.

Lamelas subrayó que el enfrentamiento entre la administración de Javier Milei y la AFA, junto con las dudas del Ejecutivo sobre posibles operaciones irregulares en el ámbito futbolístico, representan “una cuestión doméstica” que corresponde resolver a los tribunales argentinos.

“Yo creo que en la justicia argentina, si hay algo malo ahí, lo encuentran y va a un tribunal y va a pasar lo que tenga que pasar”, expresó el embajador. Sin embargo, se abstuvo de opinar sobre la raíz del desacuerdo entre el gobierno nacional y los responsables del fútbol argentino, se enfocó en apoyar el marco institucional del país, e indicó que cualquier posible anomalía debe canalizarse por las vías judiciales establecidas.

Conflicto entre el Gobierno y la AFA

La tensión entre el gobierno de Javier Milei y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA desde 2017, se inició por la promoción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo que permite la inversión privada con fines de lucro en los clubes.

Milei impulsó esta idea a través de un decreto, pero la mayoría de los clubes y la AFA se opusieron, y defendieron el formato tradicional de asociaciones civiles sin fines de lucro. Una medida cautelar judicial frenó la implementación del proyecto de Milei, lo que marcó el primer gran enfrentamiento.

El conflicto se intensificó con decisiones de la AFA, como el reconocimiento de Rosario Central como “campeón anual”, lo que generó protestas de clubes como Estudiantes de La Plata y su presidente, Juan Sebastián Verón.

Milei respaldó públicamente estas críticas, apoyó públicamente al club de La Plata y cuestionó supuestos favores arbitrales a Barracas Central, club vinculado familiarmente a Tapia. Estas polémicas derivaron en sanciones disciplinarias y mayor polarización, con el presidente alineándose con opositores a la conducción actual del fútbol argentino.

A la vez, el gobierno avanzó con pesquisas sobre presuntos desmanejos financieros en la AFA, que incluyeron allanamientos en clubes y la sede central por supuestos casos de lavado de dinero vinculados a financistas cercanos a Tapia.

Producto de esas investigaciones, se detectaron inconsistencias en balances millonarios de la AFA, y organismos estatales intimaron a la entidad a rendir cuentas. Además, Patricia Bullrich, figura del oficialismo, denunció ante la Conmebol posibles violaciones éticas por parte de Tapia y Toviggino, en temas como transparencia en contrataciones y uso de recursos.

La AFA emitió comunicados en los que defendió los logros de la gestión de Tapia, como superávits financieros y los títulos ganados por la Selección Argentina, mientras acusó al Gobierno de un ataque coordinado con motivaciones políticas.

Tapia denunció intentos de intervención estatal, y advirtió que la denuncia de Bullrich podría provocar sanciones de la FIFA, como la exclusión de Argentina del Mundial 2026 por injerencia política en el fútbol.

En medio de la escalada, Tapia viajó a Estados Unidos y participó en un evento en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, lo que generó interpretaciones de un gesto diplomático alternativo. Por eso, el embajador estadounidense Peter Lamelas minimizó su relevancia, y lo calificó como un asunto sin implicancias políticas, puramente interno de Argentina, que debe resolver la Justicia argentina.

