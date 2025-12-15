Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y flamante senadora por La Libertad Avanza, denunció al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, ante la Comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Lo anunció este lunes a través de un posteo publicado en su cuenta de la red social X. "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino", pidió.

En su escrito, Bullrich hizo referencia al escándalo desatado en torno a una serie de bienes irregulares que se atribuyen a Tapia y Toviggino: una mansión en la localidad de Villa Rosa, Pilar; decenas de autos de lujo, motos y kartings. Estos activos, entre otros, están registrados a nombre de un monotributista y una jubilada, según denunciaron los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo del Gaiso a comienzos de diciembre.

Causa AFA: reclaman que el expediente vuelva al juzgado de Daniel Rafecas y piden investigar a Pablo Toviggino

En su posteo, Bullrich plantea una serie de preguntas en relación a manejos financieros dudosos en la AFA, a los que llama "toda esa plata sucia". Pone el acento en la cuestionada empresa Sur Finanzas, en el alto costo de los vuelos de Claudio "Chiqui" Tapia y en las contrataciones poco transparentes.

"La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable", dice Bullrich en su mensaje. Para cerrar el texto, elige una frase que convirtió en su sello personal durante su gestión como ministra de Seguridad: "Si las hacen, las tienen que pagar". Y remata con otro latiguillo de La Libertad Avanza: "Corta".

Patricia Bullrich destaca ante la CONMEBOL la necesidad de prevenir el lavado de dinero

Bullrich acompañó su posteo con una imagen del escrito que elevó a la CONMEBOL. "La presente denuncia se formula contra Claudio Fabián Tapia, en su carácter de Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y Pablo Toviggino, en su carácter de Tesorero de la misma entidad, por presuntas violaciones al Código de Ética de la CONMEBOL y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la CONMEBOL", dice el texto.

El documento luego especifica: "En particular en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro". Así, Bullrich acusa implícitamente a Tapia y Toviggino de lavar dinero.



Es justamente por presunto lavado de activos que la Justicia investiga a la jubilada Ana Lucía Conte y el monotributista Nicolás Pantano -madre e hijo-, los titulares en los papeles de la firma Real Central S.R.L., dueña de las propiedades y vehículos que se atribuyen a Tapia y Toviggino.

La AFA y el "roban pero hacen"

El viernes 12, la Policía Federal allanó la mansión de Villa Rosa por orden del juez federal Daniel Rafecas. Durante el procedimiento, se secuestraron 45 autos de lujo y/o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings.

Según pudo reconstruir la Justicia, la casa, que cuenta con canchas deportivas y un helipuerto no habilitado por la ANAC, perteneció al exfutbolista Carlos Tevez, quien la compró en 2017. En 2023 la vendió a la empresa Malte SRL, y quedó registrada a nombre Real Central SRL (a nombre de Pantano y Conte) a partir de mayo de 2024. Malte SRL es la empresa que le proveyó a la AFA la implementación del sistema VAR, a través de un contrato directo por medio millón de dólares que hoy está bajo la lupa de la Justicia.

En el mismo momento en que los allanamientos se llevaban a cabo, la Cámara Federal decidió desafectar al juzgado de Rafecas de la causa y trasladarla al fuero Penal Económico, donde quedó en manos del juez Marcelo Aguinsky.

